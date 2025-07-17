Memurlara ilişkin güzel haber Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyuruldu. Doğumdan ilköğretime kadar yarı zamanlı çalışma sistemine geçileceği hakkında bilgi verilmesinin ardından Yarı zamanlı çalışma sistemi nedir, kimleri kapsıyor? soruları gündeme geldi.

Aile Yılı kapsamında önemli bi gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memurların yarı zamanlı çalışma modeline geçeceğini açıkladı.

Ebeveynlerin doğumdan itibaren ilköğretim çağına başlayana kadar yarı zamanlı çalışabileceği duyurulurken uygulamanın nasıl olacağı da merak edildi. Peki, Yarı zamanlı çalışma sistemi nedir, kimleri kapsıyor? İşte tüm ayrıntılar....

MEMURLARA YARI ZAMANLI ÇALIŞMA KİMLERİ KAPSAYACAK?

Memurlara yarı zamanlı çalışma uygulaması ebeveynleri kapsamaktadır. Bu akşam yayınlanacak yönetmelikle beraber memurlar, doğumdan itibaren ilköğretim çağına kadar yarı zamanlı çalışabilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, "Haftalık 20 saatlik çalışma esasına dayalı düzenleme, ebeveynlerin çocuklarının gelişimine zaman ayırma, aile bağlarının güçlendirilmesine katkı sağlayacak" ifadeleri kullandı.

YARI ZAMANLI ÇALIŞMA SİSTEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Memurlara yönelik yarı zamanlı çalışma sistemi ile beraber, uygulamanın detayları da merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaların üzerine bu akşam Resmi Gazete'de yayımlanacak yönetmelik ile birlikte yarı zamanlı çalışma modelinin detayları netleşecek. Yönetmelik yayımlandığında sayfamızda yer alacak.

Kamu çalışanlarına yarı zamanlı çalışma şartları şu an için belli olmamıştır.