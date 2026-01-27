Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce hazırlanan hava tahmin verilerine göre, bugün Antalyalılar yağmurlu bir gün geçirdi. Ardından "Yarın Antalya'da yağmur var mı?" sorusu arama motorlarında sorgulatılmaya başlandı.

Antalya’da bugün sağanak yağışlı bir gün etkili olurken en yüksek sıcaklık 12°C kaydedildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre, 21.00-24.00 saatleri arasında bölgede kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı hava hakim. Antalyalıların dışarı çıkmadan önce yanında şemsiye bulundurması tavsiye ediliyor.

YARIN ANTALYA'DA YAĞMUR VAR MI?

MGM tarafından paylaşılan güncel hava durumu raporuna göre, 28 Ocak 2026 Salı günü Antalya kuvvetli sağanak yağışlı geçecektir. Yarın Antalya'da yağmur etkili olacak. Özellikle 24.00 - 03.00 saatleri arasında bölgede kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava olacak.

Yarın Antalyada yağmur var mı? (28 Ocak MGM hava durumu raporu)

Antalya'da hava sıcaklığı en düşük 10°C en yüksek ise 14°C olacağı tahmin ediliyor. Nem oranı ise 82-93 arasında seyredeceği öngörülüyor.

28-1 ŞUBAT ANTALYA HAVA DURUMU

