Türkiye genelinde hissedilen soğuk hava dalgası İzmir'de de etkisini göstermeye devam ediyor. Sağanak yağışlı bir gün geçiren İzmirliler MGM tarafından paylaşılan hava durumu raporunu yakından takip ediyor. Özellikle "Yarın İzmir'de yağmur var mı?" sorusu merak ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son raporlarına göre, bugün İzmir'de 18.00'da başlayan yağışlar gece 3.00'a kadar sağanak şeklinde devam edeceği tahmin ediliyor. Anlık hava durumunun 11, 7°C olduğu İzmir'de yarın yağmur yağıp yağmayacağı merak konusu haline geldi.

YARIN İZMİR'DE YAĞMUR VAR MI?

Yarın İzmir'de yağmur vardır. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, İzmir'de 18 Mart 2025 Salı günü hava sıcaklıklarının 9°C ilâ 12°C olması bekleniyor. Gün içinde sıcaklıkların 9-15°C civarında seyredeceği, akşam saatlerinde ise parçalı bulutlu bir havanın etkili olacağı tahmin ediliyor.

İZMİR 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

