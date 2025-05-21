Yarın hangi otobüsler çalışıyor? Özel halk otobüsü kullanan İstanbullular tarafından araştırılıyor

Özel Halk Otobüsleri, 6 milyar lira tutarındaki, hak endişelerini alamadıklarını gerekçe göstererek kontak kapatma kararı aldı. Bu bağlamda hangi otobüs seferlerinin iptal olacağı, özel halk otobüsü kullanan kent sakinleri tarafından arama motorunda sorgulatıyor.

İstanbul Otobüs Özel Halk Otobüsü Sahipleri ve İşletmecileri Esnaf Odası, İBB ile imzalanan sözleşmeye karşın düzensiz ve gecikmeli ödemelerin yaklaşık 4 yıldır devam ettiği hakkında bilgi verdi.

İşletmeciler belediyeden hak edişlerini alamadıkları için 22 Mayıs Perşembe günü kontak kapatacağını açıkladı. Peki, "İstanbul'da yarın otobüsler çalışıyor mu? İşte detaylar...

İSTANBUL'DA YARIN HANGİ OTOBÜSLER ÇALIŞIYOR?

Taşımacılar Konfederasyonu Genel Başkanı Murat Kılınç, yaptığı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı İETT ile taşıma sözleşmesi yapan Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası, Öz Ulaş Toplu Taşıma AŞ, İstanbul Halk Ulaşım AŞ, Yeni İstanbul Halk Otobüsleri AŞ, Mavi Marmara Ulaşım AŞ, İSTAŞ AŞ, Öztaş Ulaşım AŞ, Elit Ulaşım AŞ, Şile İstanbul ÖHO Karayolları Kooperatifi ile İstanbul Özel Taşımacılık Kooperatifi bünyesinde faaliyet gösteren 3 bin 41 özel halk otobüsü olduğunu belirtti.

Bu araçlarda görev yapan yaklaşık 6 bin şoförün de aynı gün çalışmayacağı ifade edilirken bu otobüslerin devreden çıkması durumunda toplu taşıma kullanıcılarını alternatif güzergahlara yöneleceği tahmin ediliyor.

4 AYLIK HAK EDİŞLERİ ÖDENMİYOR

İşletmecilerin yaklaşık 6 milyar lira tutarındaki 4 aylık hak edişlerinin ödenmemesi sebebiyle Özel Halk Otobüsü işletmeciliğinin sürdürülebilirliğinin ortadan kalktığına değinen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gelinen noktada, akaryakıt temininden personel maaşlarına, bakım-onarım giderlerinden günlük işletme maliyetlerine kadar hiçbir zorunlu gider karşılanamaz hale gelmiştir. Bugün itibarıyla ilgili tüm uyarı ve ikazlara rağmen bu süreci yönetmekle yükümlü İBB yetkilileri, krizi önleyici hiçbir somut adım atmamış, tarafımızca yapılan iyi niyetli tüm girişimler cevapsız bırakılmıştır. Bu durum, Özel Halk Otobüsü işletmecileri için artık fiili imkansızlık oluşturmakta, toplu taşıma hizmetinin devamını teknik ve mali olarak imkansız kılmaktadır. Bu nedenle, 22 Mayıs Perşembe günü, İstanbul genelinde faaliyet gösteren Özel Halk Otobüsleri, mecburen ve tamamen ekonomik tıkanma nedeniyle çalışamayacaktır. Bu bir tercih değil, içinde bulunduğumuz koşulların dayattığı zorunlu bir sonuçtur."

Mevcut şartlarda işletmeyi daha fazla sürdürebilme imkanının kalmadığı aktarılan açıklamada, "Bir an dahi aksatılmaması gereken ve İBB'nin sorumluluğundaki kamu hizmeti doğal olarak duracaktır. Sebebi ve sorumlusu olmadığımız bu durum nedeniyle bizi anlayacaklarından emin olduğumuz İstanbul halkından şimdiden özür diliyoruz." denildi.