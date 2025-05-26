Yarın metrolar kapalı mı, çalışıyor mu, metro grevi olacak mı? 27 Mayıs metro grevi

İstanbul’da toplu ulaşımı kullanan milyonlarca vatandaşın merakla beklediği metro grevi ile ilgili belirsizlik sona erdi. Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası (Demiryol-İş) ile Metro İstanbul A.Ş. arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde yaşanan kriz nedeniyle 27 Mayıs’ta grev olacağı duyurulmuştu. Yarın metrolar kapalı mı, çalışıyor mu, metro grevi olacak mı soruları gündemdeyken gerekli açıklama Metro İstanbul'dan geldi.

YARIN METROLAR KAPALI MI?

İstanbul’da milyonlarca kişinin günlük ulaşımında kritik bir rol üstlenen metro seferleriyle ilgili yaşanan belirsizlik, yapılan son açıklamayla birlikte netlik kazandı. Bir süredir Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası ile Metro İstanbul A.Ş. arasında devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle 27 Mayıs için grev kararı alınmıştı.

Yaşanan gelişmeler “Yarın metrolar kapalı mı?” sorusunu gündeme taşırken, vatandaşların endişeyle takip ettiği süreç bugün itibarıyla çözüme kavuştu. Metro İstanbul tarafından yapılan duyuruda tarafların anlaşmaya vardığı ve grevin iptal edildiği belirtildi. Yapılan açıklamayla birlikte 27 Mayıs’ta metroların kapalı olmayacağı ve seferlerin normal şekilde süreceği kesinleşti.

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METROLAR ÇALIŞIYOR MU 27 MAYIS

27 Mayıs 2025 Pazartesi günü İstanbul’daki metro hatlarında herhangi bir sefer iptali ya da duraksama yaşanmayacak. Metro İstanbul’un resmi açıklamasında, Aralık 2023’ten bu yana süren 18. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin nihayet anlaşmayla sonuçlandığı bildirildi.

Görüşmelerin ilk aşamalarında ve yasal takvim sürecinde uzlaşma sağlanamadığı için sendika 27 Mayıs’ta greve gitme kararı almıştı. Ancak gelinen noktada, işveren ve sendika arasında mutabakata varıldı.

İstanbul genelinde hizmet veren tüm metro hatlarının belirlenen sefer planına uygun şekilde çalışmaya devam edeceği açıklandı. Vatandaşlar herhangi bir aksaklıkla karşılaşmadan ulaşımlarını sağlayabilecek.

METRO GREVİ OLACAK MI?

Uzun süredir devam eden sözleşme görüşmelerinden sonuç çıkmaması üzerine, Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası tarafından alınan grev kararı 24 Nisan'da duyurulmuştu. Grev kararının 27 Mayıs itibarıyla uygulanacağı açıklanmış, bu durum kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı.

Arabuluculuk süreci de sonuçsuz kalınca grevin uygulanması bekleniyordu. Yapılan son müzakerelerde uzlaşı sağlandı ve sendika grev kararını geri çekti. Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada, hem çalışanların haklarını hem de İstanbulluların ulaşım hakkını korumayı öncelik edindikleri ifade edilerek, metro seferlerinin sorunsuz şekilde devam edeceği bildirildi.