026-2027 eğitim öğretim yılı takviminde öğrencilerin merakla beklediği kasım ara tatili için geri sayım sona erdi. Milyonlarca öğrenci ve veli ''Yarın okul var mı, Kasım ara tatili ne zaman başlıyor?'' sorusunu araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) yayımladığı çalışma takvimine göre birinci dönem ara tatili tarihleri de netlik kazandı.

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Öğrencilerin ve velilerin gündeminde yer alan "Yarın okul var mı, Kasım ara tatili ne zaman başlıyor?" sorusu cevap buldu. Milli Eğitim Bakanlığının 2026-2027 eğitim öğretim yılı için hazırladığı resmi takvim ile birlikte ilk Kasım ara tatilinin tarihi belli oldu.

Yarın okul var mı, Kasım ara tatili ne zaman başlıyor?

YARIN OKUL VAR MI?

Türkiye genelinde MEB'e bağlı okullarda eğitim öğretime yarın (16 Kasım) ara verilecek. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 16 Kasım Pazartesi gününden itibaren bir haftalık ara tatil dönemine girecek.



Yarın okul var mı, Kasım ara tatili ne zaman başlıyor?

KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kasım ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak, 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek.

Hafta sonları da hesaba katıldığında öğrenciler toplam 9 gün boyunca okula gitmeyecek. 14-15 Kasım hafta sonunun ardından başlayan tatil, 21-22 Kasım hafta sonuyla birlikte tamamlanacak.

Öğrenciler 23 Kasım 2026 Pazartesi günü yeniden ders başı yaparak birinci dönem eğitimlerine kaldıkları yerden devam edecek.

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