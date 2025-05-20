Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Yarın okullar tatil mi ? Son dakika 21 Mayıs okullar açık mı?

Yarın okullar tatil mi ? Son dakika 21 Mayıs okullar açık mı?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yarın okullar tatil mi ? Son dakika 21 Mayıs okullar açık mı?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

21 Mayıs Çarşamba günü okullar tatil mi? sorusu en çok aratılan konular arasında yer aldı. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nın resmi tatil olması sebebiyle okullarda eğitime 1 gün ara verilmişti. Ancak 20 Mayıs itibarıyla eğitim öğretime kaldığı yerden devam edildi. Bu nedenle 21 Mayıs Çarşamba günü okullar tatil değildir.

19 Mayıs'ın resmi tatil olması sebebiyle Pazartesi günü tüm ilde okullar tatil edilmişti. Öğrenciler bir günlük aranın ardından bugün okullarına gitmeye devam etti.

21 Mayıs Çarşamba günü okulların olup olmadığı başta öğrenciler olmak üzere veli ve öğretmenler tarafından araştırılıyor. 

Yarın okullar tatil mi ? Son dakika 21 Mayıs okullar açık mı? - 1. Resim

YARIN OKULLAR TATİL Mİ 21 MAYIS?

21 Mayıs Çarşamba günü çin okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu haline geldi.

Şu an için Milli Eğitim Bakanlığı, okulların tatil edilmesine ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmadı. bu nedenle Türkiye genelindeki tüm okulların normal ders programına devam edecektir.

20 Mayıs 2025 Salı günü itibarıyla öğrenciler eğitimlerine kesintisiz devam ederken henüz yarın için herhangi bir ilde okulların tatil edilmeyeceği belirtildi.

Yarın okullar tatil mi ? Son dakika 21 Mayıs okullar açık mı? - 2. Resim

21 MAYIS OKULLAR AÇIK MI?

21 Mayıs Çarşamba günü resmi tatil değildir. Bu nedenle yarın okulların tatil olduğu hakkında resmi bir açıklama bulunmuyor.

21 Mayıs Çarşamba günü resmi tatil olmayacağı için okullar açık olacaktır.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Yaşlı adama 4 köpek birden saldırdı! Elini ayağını parçaladılar, 76 dikiş atıldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Zilhicce ayı ne zaman başlayacak? İlk 10 gününün denk geldiği günler - HaberlerZilhicce ayı ne zaman başlayacak? İlk 10 gününün denk geldiği günlerAltın yeniden yükselecek mi? 20 Mayıs 2025 Salı gram altın ne kadar oldu? - HaberlerAltın yeniden yükselecek mi? 20 Mayıs 2025 Salı gram altın ne kadar oldu?Yenikapı Galatasaray kutlaması ne zaman, canlı nereden izlenir? Galatasaray şampiyonluk kutlaması heyecanla bekleniyor - HaberlerYenikapı Galatasaray kutlaması ne zaman, canlı nereden izlenir? Galatasaray şampiyonluk kutlaması heyecanla bekleniyorRick and Morty 8.sezon ne zaman, nereden izlenir? Rick and Morty yeni sezon fragmanı yayında! - HaberlerRick and Morty 8.sezon ne zaman, nereden izlenir? Rick and Morty yeni sezon fragmanı yayında!Zuhal Topal’la Yemekteyiz yarışmacısı Yavuz Tekin kimdir? Yemekteyiz Yavuz Bey kaç puan aldı? - HaberlerZuhal Topal’la Yemekteyiz yarışmacısı Yavuz Tekin kimdir? Yemekteyiz Yavuz Bey kaç puan aldı?20 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, puan durumu nasıl? Çeyrek altını kazanan isim - Haberler20 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, puan durumu nasıl? Çeyrek altını kazanan isim
Sonraki Haber Yükleniyor...