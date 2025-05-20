Yarın okullar tatil mi ? Son dakika 21 Mayıs okullar açık mı?

21 Mayıs Çarşamba günü okullar tatil mi? sorusu en çok aratılan konular arasında yer aldı. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nın resmi tatil olması sebebiyle okullarda eğitime 1 gün ara verilmişti. Ancak 20 Mayıs itibarıyla eğitim öğretime kaldığı yerden devam edildi. Bu nedenle 21 Mayıs Çarşamba günü okullar tatil değildir.

19 Mayıs'ın resmi tatil olması sebebiyle Pazartesi günü tüm ilde okullar tatil edilmişti. Öğrenciler bir günlük aranın ardından bugün okullarına gitmeye devam etti.

21 Mayıs Çarşamba günü okulların olup olmadığı başta öğrenciler olmak üzere veli ve öğretmenler tarafından araştırılıyor.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ 21 MAYIS?

21 Mayıs Çarşamba günü çin okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu haline geldi.

Şu an için Milli Eğitim Bakanlığı, okulların tatil edilmesine ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmadı. bu nedenle Türkiye genelindeki tüm okulların normal ders programına devam edecektir.

20 Mayıs 2025 Salı günü itibarıyla öğrenciler eğitimlerine kesintisiz devam ederken henüz yarın için herhangi bir ilde okulların tatil edilmeyeceği belirtildi.

21 MAYIS OKULLAR AÇIK MI?

21 Mayıs Çarşamba günü resmi tatil değildir. Bu nedenle yarın okulların tatil olduğu hakkında resmi bir açıklama bulunmuyor.

21 Mayıs Çarşamba günü resmi tatil olmayacağı için okullar açık olacaktır.