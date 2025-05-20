Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Bugün okullar tatil mi, yarım gün mü? Son dakika ‘Bugün okullar tatil’ açıklaması bekleniyor

Bugün okullar tatil mi, yarım gün mü? Son dakika ‘Bugün okullar tatil’ açıklaması bekleniyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bugün okullar tatil mi, yarım gün mü? Son dakika ‘Bugün okullar tatil’ açıklaması bekleniyor
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bugün okulların tatil veya yarım gün olup olmadığı 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın ardından gündeme geldi. İlk, orta ve lise düzeyindeki milyonlarca öğrenci, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan gelecek son dakika açıklamalarını araştırmaya başladı.

19 Mayıs Pazartesi günü resmi tatil kapsamında olduğundan eğitim-öğretime ara verilmişti. Yoğun geçen eğitim hayatının sonlarına yaklaşan öğrenciler 20 Mayıs Salı günü okulların tatil olup olmadığını sorgulamaya başladı.

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın bir günlük resmi tatil olmasından dolayı milyonlarca öğrenci 20 Mayıs Salı günü okulların açık olup olmadığını araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın ‘Bugün okullar tatil edildi.’ yönünde herhangi bir açıklaması bulunmuyor.

Bugün okullar tatil mi, yarım gün mü? Son dakika ‘Bugün okullar tatil’ açıklaması bekleniyor - 1. Resim

20 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?

19 Mayıs Pazartesi günü eğitime bir günlük ara verilmişti. Öğrenciler, 20 Mayıs Salı günü okulların tatil olması yönündeki beklentilerini artırdı. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı konuyla ilgili açıklama yapmadı. Buna göre bugün okullarda eğitim devam edecek.

Bugün okullar tatil mi, yarım gün mü? Son dakika ‘Bugün okullar tatil’ açıklaması bekleniyor - 2. Resim

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ 20 MAYIS?

Yoğun geçen eğitim döneminin ardından 20 Mayıs Salı günü okulların tatil olma durumu gündeme geldi. Bugün okullarda normal ders saatleri içinde eğitim verilmeye devam edilecek.

Bugün okullar tatil mi, yarım gün mü? Son dakika ‘Bugün okullar tatil’ açıklaması bekleniyor - 3. Resim

BUGÜN OKULLAR YARIM GÜN TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 20 Mayıs Salı gününe yönelik herhangi bir yarım gün tatil kararı bulunmuyor. Buna göre bugün okullarda tam gün eğitim verilecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Altın fiyatlarına ‘derhal ateşkes’ freni! Dikkatler Rusya-Ukrayna cephesinde
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İstanbul'da deprem oldu mu? 20 Mayıs 2025 son depremler listesi - Haberlerİstanbul'da deprem oldu mu? 20 Mayıs 2025 son depremler listesi20 Mayıs güncel akaryakıt fiyatları! Benzine, motorine, mazota indirim veya zam var mı? - Haberler20 Mayıs güncel akaryakıt fiyatları! Benzine, motorine, mazota indirim veya zam var mı?Ozan Akbaba kimdir, kaç yaşında, evli mi? Uzak Şehir’de Cihan karakterini oynuyor  - HaberlerOzan Akbaba kimdir, kaç yaşında, evli mi? Uzak Şehir’de Cihan karakterini oynuyor Uzak Şehir final mi yapıyor? Uzak Şehir ne zaman final olacak? - HaberlerUzak Şehir final mi yapıyor? Uzak Şehir ne zaman final olacak?İzmit'te deprem mi oldu? İzmit'te deprem kaç şiddetinde? - Haberlerİzmit'te deprem mi oldu? İzmit'te deprem kaç şiddetinde?Deha final mi? Deha dizisi bitiyor mu? - HaberlerDeha final mi? Deha dizisi bitiyor mu?
Sonraki Haber Yükleniyor...