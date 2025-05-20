Bugün okullar tatil mi, yarım gün mü? Son dakika ‘Bugün okullar tatil’ açıklaması bekleniyor

Bugün okulların tatil veya yarım gün olup olmadığı 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın ardından gündeme geldi. İlk, orta ve lise düzeyindeki milyonlarca öğrenci, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan gelecek son dakika açıklamalarını araştırmaya başladı.

19 Mayıs Pazartesi günü resmi tatil kapsamında olduğundan eğitim-öğretime ara verilmişti. Yoğun geçen eğitim hayatının sonlarına yaklaşan öğrenciler 20 Mayıs Salı günü okulların tatil olup olmadığını sorgulamaya başladı.

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın bir günlük resmi tatil olmasından dolayı milyonlarca öğrenci 20 Mayıs Salı günü okulların açık olup olmadığını araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın ‘Bugün okullar tatil edildi.’ yönünde herhangi bir açıklaması bulunmuyor.

20 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?

19 Mayıs Pazartesi günü eğitime bir günlük ara verilmişti. Öğrenciler, 20 Mayıs Salı günü okulların tatil olması yönündeki beklentilerini artırdı. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı konuyla ilgili açıklama yapmadı. Buna göre bugün okullarda eğitim devam edecek.

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ 20 MAYIS?

Yoğun geçen eğitim döneminin ardından 20 Mayıs Salı günü okulların tatil olma durumu gündeme geldi. Bugün okullarda normal ders saatleri içinde eğitim verilmeye devam edilecek.

BUGÜN OKULLAR YARIM GÜN TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 20 Mayıs Salı gününe yönelik herhangi bir yarım gün tatil kararı bulunmuyor. Buna göre bugün okullarda tam gün eğitim verilecek.