Yarın otobüsler çalışacak mı 23 Mayıs? İBB ile anlaşmaya varıldı!

İstanbul’da İBB’ye bağlı özel halk otobüsleri dört aydır ödeme alamadıkları gerekçesiyle kontak kapatma kararı almıştı. 3 bin 41 otobüsün çalışmaması ulaşım yükünü ağırlaştırmıştı. Son dakika haberlerine göre İBB ile özel halk otobüsleri arasında anlaşma sağlandı. Yaşanan bu gelişme İstanbul’da yarın otobüsler çalışacak mı 23 Mayıs sorusunu gündeme getirdi.

İstanbul’da ulaşım yükünü hafifleten özel halk otobüsleri 22 Mayıs Perşembe günü dört aydır ödeme alamadıkları gerekçesiyle kontak kapatmıştı. Özel halk otobüslerinin yokluğu okul ve iş saatlerinde ulaşımı olumsuz etkilerken grev yapan otobüs sahipleri ile İBB anlaşmaya vardı. Peki otobüsler yarın grev yapacak mı?

YARIN OTOBÜSLER ÇALIŞACAK MI 23 MAYIS?

İstanbul’da 22 Mayıs 2025 Perşembe günü, İBB’ye bağlı sefer yapan 3 bin 41 özel halk otobüsü, kontak kapatma kararı aldı. Grev nedeniyle vatandaşlar metro ve metrobüs gibi alternatif ulaşım kaynaklarına yönlendirildi. Özel halk otobüslerinin yokluğu ulaşımı olumsuz etkilerken son dakika gelişmesi yaşandı. İBB ile özel halk otobüsü sahipleri arasında anlaşma sağlandı.

İBB tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul'da görev yapan 3 bin 20 özel halk otobüsünden 1930 adedi 22 Mayıs 2025 tarihinde sefere çıkmamıştır. Diğer 1090 özel halk otobüsü ise görevini sürdürmüştür.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İETT ve Özel Halk Otobüsleri temsilcileri ile bugün yapılan görüşmede 2025 yılı ödeme planı üzerinde mutabık kalınmış ve 1930 otobüsün katıldığı eylem sona ermiştir. İBB ve İETT, İstanbul'da toplu ulaşımın aksamaması ve her geçen gün daha iyi seviyeye ulaşması için çalışmalarına kararlılıkla devam etmektedir." denildi.

İSTANBUL’DA OTOBÜSLER YARIN GREV YAPACAK MI?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İETT ve Özel Halk Otobüsleri temsilcileri arasında yapılan anlaşma sonucunda 3 bin 41 özel halk otobüsü seferlerine yeniden başlayacağını duyurdu. Bu kapsamda İstanbul’da kontak kapatma grevi durduruldu.

İSTANBUL’DA OTOBÜSLER ÇALIŞIYOR MU?

İBB ve özel halk otobüsleri temsilcileri arasında yapılan anlaşma sonucunda özel halk otobüsleri seferlerine yarın yeniden başlayacak. Yapılan açıklamalarda İstanbulluların, bugün ulaşım planlamalarını yaparken mevcut duruma göre hareket etmeleri gerektiği vurgulandı.