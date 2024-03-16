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'Yaşa Fenerbahçe' marşını seslendiren sanatçı Nesrin Sipahi öldü mü, yaşıyor mu ?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe marşının unutulmaz sesi, usta sanatçı Nesrin Sipahi hayatını kaybetti, haberleri yayıldı. ‘Yaşa Fenerbahçe’ marşının unutulmaz yorumcusu Nesrin Sipahi hakkında sosyal medyada ‘öldü’ iddiaları gündeme geldi. Konuyla ilgili Onur Akay açıklama yaptı. Peki, Nesrin Sipahi öldü mü? Nesrin Sipahi kimdir, nereli? İşte Nesrin Sipahi hayatı ve kariyeri.

Nesrin Sipahi öldü mü , sorusu hız kazandı. 60'lı yılların en önemli assolistlerinden Nesrin Sipahi hakkında sosyal medyada ‘öldü’ iddiaları gündeme oturdu. Konuyla ilgili Onur Akay açıklama yaptı. Peki, Nesrin Sipahi kimdir, öldü mü, yaşıyor mu ? Nesrin Sipahi biyografisi ve hayatı haberimizde.

NESRİN SİPAHİ NEDEN ÖLDÜ?

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Sanatçısı olan Nesrin Sipahi, 89 yaşında yaşamını kaybetti iddiaları hızla yayıldı. Sanatçının ani gelişen bir rahatsızlık sonucu dün hayatını kaybettiği iddia edildi. 

Usta sanatçı Nesrin Sipahi’nin öldüğü yönünde sosyal medyada çıkan haberlere Türk sanat müziği sanatçısı Onur Akay açıklık getirdi. Instagram hesabından açıklama yapan Akay, daha önce yaptığı bir duyurunun yanlış anlaşıldığını ifade ederek şunları söyledi:

“Dün vefat eden sanatçımız, Türk sanat müziğinin büyük sanatçılarından Devlet Sanatçısı Nesrin Sipahi değil, Türk sanat müziği sanatçısı Nesrin Ersipahi’dir. Vefat eden Nesrin Hanım’ın da asıl adı Nesrin Sipahi’dir ve sahnelere ilk çıktığında ‘İkinci Nesrin Sipahi’ olarak anılmıştır. Ancak karışıklıklar nedeni ile daha sonra sahne adını Nesrin Ersipahi yapmıştır. Ben yazımda bunu belirtmiştim ama isimlerin yakın olmasından dolayı, maalesef ki vefatında da editör arkadaşlarımız bir karışıklık yaşamış. Nesrin Sipahi’ye sağlıklı uzun ömürler, bu mübarek günlerde kaybettiğimiz Nesrin Ersipahi’ye de Allah’tan rahmet dilerim.”  

'Yaşa Fenerbahçe' marşını seslendiren sanatçı Nesrin Sipahi öldü mü, yaşıyor mu ? - 1. Resim

NESRİN SİPAHİ KİMDİR?

Nesrin Sipahi 29 Ekim 1934 yılında İstanbul’da doğdu. Müzik eğitimine klasik batı müziği ve şan dersleri alarak başladı. Bestekâr Şerif İçli'den dersler aldı. 1953 yılında TRT Ankara Radyosu'nda kadrolu sanatçı olarak göreve başladı. İlk plağı “Bir rüzgârdır gelir geçer sanmıştım” isimli ilk plak çalışması, 1957 yılında Odeon Plak Şirketi’nden çıktı.

1998 yılında Kültür Bakanlığı tarafından devlet sanatçısı unvanı verildi. Uzun yıllar gazinolarda assolistlik de yapan sanatçı, müziğe katkılarından dolayı 2016 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü'ne lâyık görüldü. Nesrin Sipahi, ödülünü 9 Şubat 2017 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

NESRİN SİPAHİ VE FENERBAHÇE MARŞI

Nesrin Sipahi, 1974 yılında o dönemin Fenerbahçe futbolcularıyla, kulübün bilinen ilk marşı olan "Yaşa Fenerbahçe"yi söyledi.

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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