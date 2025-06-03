Yaz transfer dönemi tarihleri belli oldu! Yaz transfer dönemi ne zaman başlıyor, Süper Lig’de yaz transfer sezonu ne zaman?

Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun sona ermesiyle birlikte tüm gözler yeni sezon hazırlıklarına ve transfer sürecine çevrildi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2025-2026 sezonunda geçerli olacak yaz ve kış transfer dönemi tarihlerini resmi olarak duyurdu. Yaz transfer dönemi ne zaman başlıyor, Süper Lig’de yaz transfer sezonu ne zaman sorularının cevabı netleşti.

YAZ TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Süper Lig’de sezonun sona ermesiyle birlikte kulüplerin transfer çalışmaları da hız kazandı. Gözler yeni sezonun kadrolarının şekilleneceği yaz transfer dönemine çevrildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2025-2026 sezonuna ilişkin transfer takvimini resmen duyurdu. Süper Lig’de yaz transfer dönemi 30 Haziran 2025 tarihinde başlayacak. 30 Haziran itibarıyla kulüpler, yerli ve yabancı futbolcularla resmi sözleşme imzalayabilecek.

Yaz transfer süreci ise 12 Eylül 2025 tarihinde sona erecek. Bu süre zarfında tüm takımlar, yeni sezon öncesi ihtiyaç duydukları mevkiler için oyuncu takviyesi yapabilecek. Takımlar, sezon başlamadan önce eksik bölgelerine takviyeler yaparak rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.

Yeni sezonun Ağustos ayında başlaması beklenirken, transfer döneminin ligin başlamasından kısa süre önce bitecek olması da transfer sürecini hareketlendirecek.

Avrupa’da birçok oyuncunun sözleşmesinin sona erecek olması nedeniyle bu yaz transfer döneminin oldukça heyecanlı geçeceği düşünülüyor. Kulüpler bonservis ödemeden kadrolarına yeni yıldızlar katmak için yoğun bir çalışma yürütecek.

SÜPER LİG YAZ TRANSFER SEZONU NE ZAMAN?

Türkiye Futbol Federasyonu’nun 8 Mayıs 2025 tarihinde yaptığı açıklamaya göre 2025-2026 sezonunun yaz transfer sezonu 30 Haziran’da başlayacak ve 12 Eylül’e kadar devam edecek. TFF’nin belirlediği tarihler, transferin resmi olarak gerçekleştirilebileceği süreyi kapsıyor.

Takımlar bu zaman dilimi içerisinde mevcut kadrolarını güçlendirmek, yeni projelere uygun oyuncularla anlaşma sağlamak ve kamp dönemine eksiksiz kadrolarla girmek için çalışmalarına hız vermiş durumda.

Transfer dönemi aynı zamanda teknik direktör tercihleri, altyapıdan çıkan genç yeteneklerin değerlendirilmesi ve scout ekiplerinin raporları için de rol oynuyor.

Yaz transfer döneminin sona ermesinin ardından ise gözler kış transfer dönemine çevrilecek. TFF’nin açıklamasına göre ikinci transfer dönemi 5 Ocak 2026 tarihinde başlayacak ve 10 Şubat 2026 tarihinde sona erecek.