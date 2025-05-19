Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Yemekteyiz Çağla Benanoğlu kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Çağla ne iş yapıyor?

Yemekteyiz Çağla Benanoğlu kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Çağla ne iş yapıyor?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yemekteyiz Çağla Benanoğlu kimdir? Zuhal Topal&#039;la Yemekteyiz Çağla ne iş yapıyor?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in 19–23 Mayıs 2025 haftasında birbirinden renkli yarışmacılar yer alıyor. Özellikle Çağla Bananoğlu'nın özgüveni ve eleştiriyle dikkatleri üzerine çekerken hayatı ve kariyeri merak konusu oldu.

TV8 ekranlarında Zuhal Topal’ın sunumuyla hafta içi her gün Zuhal Topal’la Yemekteyiz yarışması ekrana geliyor. Bu hafta öne çıkan simlerden biri de Çağla Benanoğlu oldu.

Yarışmaya katıldığı ilk günden beri gerej özgüveni gerekse sert eleştirileriyle dikkat çeken yarışmacı hakkında “Çağla Benanoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?” soruları arama motorunda sorgulatılıyor.

Yemekteyiz Çağla Benanoğlu kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Çağla ne iş yapıyor? - 1. Resim

ÇAĞLA BENANOĞLU KİMDİR?

29 yaşında olan Çağla Benanoğlu İzmirlidir. Yarışmada bekar olduğunu paylaşan Çağla Hanım, günlük hayatında köpeğiyle vakit geçirmeyi çok sevdiğini belirtti.

Çağla Hanım kendi gününde Ege mutfağından esintiler olan özel bir menü hazırlayacağını belirten Çağla Benanoğlu, özellikle zeytinyağlılar ve otlarla hazırlanan tarifler konusunda başarılı olduğunu söyledi.

Yemekteyiz Çağla Benanoğlu kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Çağla ne iş yapıyor? - 2. Resim

ÇAĞLA BENANOĞLU NE İŞ YAPIYOR?

Çağla Benanoğlu sosyal medya platformu Instagram'da 30 binin üzerinde takipçisi bulunmaktadır. Online olarak satış sektörüYLE uğraşmaktadır.

Benanoğlu, sosyal medya üzerinden dijital olarak giyim satışı yapıyor. Benanoğlu, dijital ortamlarda fenomen olarak tanınıyor. Yemekteyiz'e katılan Çağla Hanım hakkında daha fazla bilgi bulunmamaktadır.

 

 

 

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Elazığ'da korkutan deprem! İşte ilk veriler
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
AÖF final sınavı ne zaman? Bahar dönemi sona eriyor! - HaberlerAÖF final sınavı ne zaman? Bahar dönemi sona eriyor!3.lig play off maçları ne zaman? 2024-2025 Sezonu Play-Off tarihleri belli oldu - Haberler3.lig play off maçları ne zaman? 2024-2025 Sezonu Play-Off tarihleri belli olduÇift kişilik Oda dizisi oyuncuları kim? Oyuncu kadrosu belli oldu - HaberlerÇift kişilik Oda dizisi oyuncuları kim? Oyuncu kadrosu belli olduÇift Kişilik Oda ne zaman yayınlanacak, hangi kanalda? 1. bölüm fragmanında belli oldu - HaberlerÇift Kişilik Oda ne zaman yayınlanacak, hangi kanalda? 1. bölüm fragmanında belli olduMuslera Galatasaray'a ne zaman geldi? Fernando Muslera Galatasaray’dan ayrılacak mı? - HaberlerMuslera Galatasaray'a ne zaman geldi? Fernando Muslera Galatasaray’dan ayrılacak mı?Bu akşam hangi diziler var, saat kaçta? 19 Mayıs TV yayın akışı - HaberlerBu akşam hangi diziler var, saat kaçta? 19 Mayıs TV yayın akışı
Sonraki Haber Yükleniyor...