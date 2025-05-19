Yemekteyiz Çağla Benanoğlu kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Çağla ne iş yapıyor?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in 19–23 Mayıs 2025 haftasında birbirinden renkli yarışmacılar yer alıyor. Özellikle Çağla Bananoğlu'nın özgüveni ve eleştiriyle dikkatleri üzerine çekerken hayatı ve kariyeri merak konusu oldu.

TV8 ekranlarında Zuhal Topal’ın sunumuyla hafta içi her gün Zuhal Topal’la Yemekteyiz yarışması ekrana geliyor. Bu hafta öne çıkan simlerden biri de Çağla Benanoğlu oldu.

Yarışmaya katıldığı ilk günden beri gerej özgüveni gerekse sert eleştirileriyle dikkat çeken yarışmacı hakkında “Çağla Benanoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?” soruları arama motorunda sorgulatılıyor.

ÇAĞLA BENANOĞLU KİMDİR?

29 yaşında olan Çağla Benanoğlu İzmirlidir. Yarışmada bekar olduğunu paylaşan Çağla Hanım, günlük hayatında köpeğiyle vakit geçirmeyi çok sevdiğini belirtti.

Çağla Hanım kendi gününde Ege mutfağından esintiler olan özel bir menü hazırlayacağını belirten Çağla Benanoğlu, özellikle zeytinyağlılar ve otlarla hazırlanan tarifler konusunda başarılı olduğunu söyledi.

ÇAĞLA BENANOĞLU NE İŞ YAPIYOR?

Çağla Benanoğlu sosyal medya platformu Instagram'da 30 binin üzerinde takipçisi bulunmaktadır. Online olarak satış sektörüYLE uğraşmaktadır.

Benanoğlu, sosyal medya üzerinden dijital olarak giyim satışı yapıyor. Benanoğlu, dijital ortamlarda fenomen olarak tanınıyor. Yemekteyiz'e katılan Çağla Hanım hakkında daha fazla bilgi bulunmamaktadır.