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Yemekteyiz Dilek kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Dilek Hanım kaç yaşında?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yemekteyiz Dilek kimdir? Zuhal Topal&#039;la Yemekteyiz Dilek Hanım kaç yaşında?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının bu hafta dikkat çeken yarışmacılarından Dilek Edanur Yılmaz, masadaki yorumları ve Nuray Hanım ile olan atışmalarıyla öne çıkmayı başardı. Erzurumlu olan yarışmacı el lezzetine çok güvendiğini belirterek iddiasını ortaya koydu.

TV8 ’de yayınlanan Yemekteyiz programında Dilek adlı yarışmacı gerek dobralığı gerekse rakiplerine karşı yaptığı yorumlarla büyük ilgi gördü.

Sevilen yemek programın bu haftaki yarışmacıları arasında yer alan Dilek, rakibi Nuray ile tartışmasıyla ön plana çıkarken 150 bin TL'lik büyük ödülü cebine koymak istiyor.

Yemekteyiz Dilek kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Dilek Hanım kaç yaşında? - 1. Resim

YEMEKTEYİZ DİLEK KİMDİR?

Zuhal Topal’ın sunduğu Yemekteyiz yarışmasında 26 Mayıs - 30 Mayıs tarihleri arasında yayınlanan yeni haftada yer alan Dilek adlı yarışmacının yorumları ilk günden kendini göstermeyi başardı.

Dilek rakibi Nuray ile tartışmaya girmesiyle sosyal medyada gündem oldu. İlk gün yarışmacısı Ümmühan Hanım'ın yemeklerinin Adana'ya özgü olmadığı için sert dille eleştiren Nuray'a Dilek'ten, "Şimdi Sivas ellerinde sazımız çalınıyor diye sen buraya saz mı getireceksin" sözleriyle izleyicileri güldürmeyi başardı.

Yemekteyiz Dilek kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Dilek Hanım kaç yaşında? - 2. Resim

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ DİLEK HANIM KAÇ YAŞINDA?

Dilek Edanur Yılmaz, 32 yaşında ve Erzurum doğumludur. Zuhal Topal’la Yemekteyiz programına katılmıştır.

Yarışma boyunca rakiplerine karşı olan tutumu ve yorumlarıyla öne çıktı. Geleneksel Türk mutfağına ilgisi olduğu bilinmektedir. Muhasebeci olarak çalıştığı dönemlerde de işyerinde yemek de hazırladığını söyleyen Dilek Hanım el lezzetine güvendiğini belirtti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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