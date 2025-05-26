Yemekteyiz Ümmühan Demirci kimdir? 26 Mayıs Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu

Kaynak: Türkiye Gazetesi 26 Mayıs 2025 18:22 - Güncelleme: 26 Mayıs 2025 18:22 - Güncelleme:

Zuhal Topal’la Yemekteyiz’de Ümmühan Hanım’ın Adana mutfağıyla renk kattığı 26 Mayıs bölümü merak uyandırdı. Peki, Ümmühan Hanım kaç puan aldı merak edilirken Ümmühan Demirci yaşı, memleketi ve evli olup olmadığı merak ediliyor.

TV8’in sevilen yarışma programı Zuhal Topal’la Yemekteyiz, 26 Mayıs 2025 Pazartesi günü 26-30 Mayıs haftasına Ümmühan Demirci'nin mutfaktaki performansıyla başladı. Yemekteyiz 26 Mayıs puan durumu bölümün ardından netleşiyor. YEMEKTEYİZ ÜMMÜHAN HANIM KİMDİR, KAÇ YAŞINDA? Aslen ev hanımı olan Ümmühan Hanım, 26-30 Mayıs haftasında Yemekteyiz 1. gün yarışmacısı olarak yarışıyor. 1 Kasım 1980 doğumlu olan Ümmühan Demirci, mutfağa olan ilgisi nedeniyle şeflik eğitimi alıyor. 45 yaşındaki Yemekteyiz yarışmacısı Ümmühan Demirci, enerjik ve neşeli duruşuyla dikkat çekti. Mutfağa olan ilgisi konuşulan Ümmühan Hanım, 25 yıllık evli ve üç çocuk annesidir. 26 MAYIS YEMEKTEYİZ PUAN DURUMU 26 Mayıs 2025 Pazartesi günü Zuhal Topal’la Yemekteyiz’de Ümmühan Hanım’ın menüsü, rakipler tarafından puanlanacak. Puan durumu belli olunca haberimiz güncellenecektir. ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ NE ZAMAN BAŞLADI? 2008 yılından bu yana ekrana gelen Yemekteyiz programı, 2017'den beri gündüz kuşağında TV8 ekranında yer alıyor. Saat 16.00'da başlayan program, 20.00'den önce sona eriyor. İlgili Haber Gelinim Mutfakta Nur Demirci kimdir, kaç yaşında? Kaynanası Hazel ile yarışmaya döndü

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: İrem Özcan