Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Yemekteyiz Ümmühan Demirci kimdir? 26 Mayıs Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu

Yemekteyiz Ümmühan Demirci kimdir? 26 Mayıs Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yemekteyiz Ümmühan Demirci kimdir? 26 Mayıs Zuhal Topal&#039;la Yemekteyiz puan durumu
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Zuhal Topal’la Yemekteyiz’de Ümmühan Hanım’ın Adana mutfağıyla renk kattığı 26 Mayıs bölümü merak uyandırdı. Peki, Ümmühan Hanım kaç puan aldı merak edilirken Ümmühan Demirci yaşı, memleketi ve evli olup olmadığı merak ediliyor.

TV8’in sevilen yarışma programı Zuhal Topal’la Yemekteyiz, 26 Mayıs 2025 Pazartesi günü 26-30 Mayıs haftasına Ümmühan Demirci'nin mutfaktaki performansıyla başladı. Yemekteyiz 26 Mayıs puan durumu bölümün ardından netleşiyor. 

YEMEKTEYİZ ÜMMÜHAN HANIM KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Aslen ev hanımı olan Ümmühan Hanım, 26-30 Mayıs haftasında Yemekteyiz 1. gün yarışmacısı olarak yarışıyor. 1 Kasım 1980 doğumlu olan Ümmühan Demirci, mutfağa olan ilgisi nedeniyle şeflik eğitimi alıyor. 

Yemekteyiz Ümmühan hanım kimdir? 26 Mayıs Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu - 1. Resim

45 yaşındaki Yemekteyiz yarışmacısı Ümmühan Demirci, enerjik ve neşeli duruşuyla dikkat çekti. Mutfağa olan ilgisi konuşulan Ümmühan Hanım, 25 yıllık evli ve üç çocuk annesidir. 

26 MAYIS YEMEKTEYİZ PUAN DURUMU

26 Mayıs 2025 Pazartesi günü Zuhal Topal’la Yemekteyiz’de Ümmühan Hanım’ın menüsü, rakipler tarafından puanlanacak. Puan durumu belli olunca haberimiz güncellenecektir.

Yemekteyiz Ümmühan hanım kimdir? 26 Mayıs Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu - 2. Resim

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ NE ZAMAN BAŞLADI?

2008 yılından bu yana ekrana gelen Yemekteyiz programı, 2017'den beri gündüz kuşağında TV8 ekranında yer alıyor. Saat 16.00'da başlayan program, 20.00'den önce sona eriyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Kenan Yıldız için Juventus'ta flaş gelişme! Yeni proje ve sözleşme detayı...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Zehra Kınık kaç yıl ceza aldı? - HaberlerZehra Kınık kaç yıl ceza aldı?Epic Games’ten dev fırsat: 1049 TL’lik oyun şimdi bedava - HaberlerEpic Games’ten dev fırsat: 1049 TL’lik oyun şimdi bedavaYarın metrolar kapalı mı, çalışıyor mu, metro grevi olacak mı? 27 Mayıs metro grevi - HaberlerYarın metrolar kapalı mı, çalışıyor mu, metro grevi olacak mı? 27 Mayıs metro greviKuruluş Osman Begüm Hatun öldü mü? Sezon finalinde gerilim artıyor! - HaberlerKuruluş Osman Begüm Hatun öldü mü? Sezon finalinde gerilim artıyor!Gelinim Mutfakta Nur Demirci kimdir, kaç yaşında? Kaynanası Hazel ile yarışmaya döndü - HaberlerGelinim Mutfakta Nur Demirci kimdir, kaç yaşında? Kaynanası Hazel ile yarışmaya döndüHatayspor - Fenerbahçe maçında kimler eksik, kimler cezalı? Hatayspor-Fenerbahçe maç kadrosu netleşiyor - HaberlerHatayspor - Fenerbahçe maçında kimler eksik, kimler cezalı? Hatayspor-Fenerbahçe maç kadrosu netleşiyor
Sonraki Haber Yükleniyor...