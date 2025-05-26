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Gelinim Mutfakta Nur Demirci kimdir, kaç yaşında? Kaynanası Hazel ile yarışmaya döndü

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gelinim Mutfakta Nur Demirci kimdir, kaç yaşında? Kaynanası Hazel ile yarışmaya döndü
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gelinim Mutfakta programına 26-30 Mayıs haftasında katılan önceki yarışmacı Nur Demirci yaşı ve memleketi merak ediliyor. Kaynanası Hazel hanım ile programa katılan Nur Demirci araştrılıyor.

Kanal D ekranlarında Aslı Hünel'in sunumuyla ekrana gelen Gelinim Mutfakta yarışması 26-30 Mayıs haftasında kaldığı yerden devam ediyor. Yarışmaya yeni katılan Nur Demirci kimdir, kaç yaşında merak ediliyor.

GELİNİM MUTFAKTA NUR DEMİRCİ KİMDİR?

Gelinim Mutfakta yarışmasına katılan yeni gelin Nur Demirci, Alihan Çakır'la evlidir. 2024 yılında da Gelinim Mutfakta programına katılan Nur Demirci, hakkında fazla detay bulunmuyor. Ancak eski yarışmacının tekrar programda yer alması izleyenleri sevindirdi. 

Gelinim Mutfakta Nur Demirci kimdir, kaç yaşında? Kaynanası Hazel ile yarışmaya döndü - 1. Resim

NUR DEMİRCİ KAYNANASI HAZEL KİMDİR?

Gelinim Mutfakta programına katılan Nur Demirci kaynanası Hazel hanım ile birlikte programa katıldı. Daha önce programa katılan gelin-kaynana iddialı bir şekilde programa başladı.

GELİNİM MUTFAKTA PROGRAMI NE ZAMAN BAŞLADI?

12 Mart 2018'de yayın hayatına başlayan programda, dört gelin ve kayınvalideleri yaptıkları yemeklerle yarışıyor. Yarışmanın sunuculuğunu Aslı Hünel üstleniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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