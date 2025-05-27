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Yemekteyiz Enes kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Enes Bey ne iş yapıyor?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yemekteyiz Enes kimdir? Zuhal Topal&#039;la Yemekteyiz Enes Bey ne iş yapıyor?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sosyal medyada içerik üreticiliği yapan Enes Bey, Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının bu haftaki yarışmacılarından biridir.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 26-30 Mayıs haftasında yarışacak olan Enes Bey'in hayatı, ne iş yaptığı merak ediliyor.

Kıyasıya rekabetin olacağı haftada Enes Bey'in genç yaşında nasıl bir performans sergileyeceği şimdiden merak edildi.

Yemekteyiz Enes kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Enes Bey ne iş yapıyor? - 1. Resim

YEMEKTEYİZ ENES KİMDİR, NE İŞ YAPIYOR?

26-30 Mayıs 2025 tarihleri arasında yarışacak olan Enes Bey, hem hazırladığı iddialı menüsüyle hem de samimiyetiyle yarışmaya renk katan isimlerden birisidir.

Aslen Giresunlu olan Enes Bey,  Enes bey, sosyal medyada içerik üreticisi olarak biliniyor. Tarzıyla dikkat çeken genç yarışmacının fitness ile ilgilendiği biliniyor.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in 26 Mayıs 30 Mayıs haftasına katılan Enes Beyin biyografisi henüz açıklanmadı. İlerleyen günlerde detaylı bir bilgi haberimize eklenecektir.

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Kaynak: Türkiye Gazetesi

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