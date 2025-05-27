Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Yemekteyiz Nuray kimdir? 27 Mayıs 2025 Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de Nuray Hanım kaç puan aldı?

Yemekteyiz Nuray kimdir? 27 Mayıs 2025 Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de Nuray Hanım kaç puan aldı?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yemekteyiz Nuray kimdir? 27 Mayıs 2025 Zuhal Topal&#039;la Yemekteyiz&#039;de Nuray Hanım kaç puan aldı?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının ikinci gün yarışmacısı Nuray Hanım'ın ilk gün Ümmühan Hanım'ın sofrasında yaptığı eleştirilerle dikkat çekmeyi başardı.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 27 Mayıs 2025 Salı günü yarışan Nuray Hanım'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Hakan Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Nuray Hanım kaç yaşında, nereli? İşte tüm ayrıntılar...

Yemekteyiz Nuray kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Nuray Hanım kaç puan aldı - 1. Resim

27 MAYIS YEMEKTEYİZ NURAY HANIM KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının bu haftaki yarışmacılarından biri de Nuray Hanım oldu. Bu hafta birbirinden renkli yarışmacıların yer aldığı programda Nuray Hanım bugün menüsünü eksiksiz bir şekilde yetiştirmeye çalışacak.

Haftanın ilk günü Ümmühan Hanım'ın sofrasında kabağın orantısız olması konusunda eleştiri yapması üzerine masada şimşekleri çarptırdı. Tüm yarışmacı arkadaşların eleştirisine maruz kalan Nuray Hanım'ın sofrasına Ümmühan Hanım mezura ile geldi.

27 Mayıs günü yayınlanan yeni bölüm fragmanındaki tavrı ve yorumlarıyla gündem olan Nuray Hanımın bugün nasıl bir performans sergileyeceği merak ediliyor.

Yemekteyiz Nuray kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Nuray Hanım kaç puan aldı - 2. Resim

YEMEKTEYİZ NURAY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

27 Mayıs 2025 Salı günü Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de yarışan Nuray Hanım 35 yaşındadır. İstanbul'da ikamet ettiğini ve iki buçuk yaşında bir kız çocuğunun olduğunu söyledi.

Kızının geleceği için büyük ödülü kazanmak istediğini söyleyen Nuray Hanım 4 yıldır evlidir. Şu an için çalışmadığını dile getiren Nuray Hanım daha önce özel sektörde sekreterlik işiyle uğraştığını belirti. Ayrıca eşinin de özel sektörde işletmeci olarak çalıştığını da vurguladı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Karadeniz’in yöresel lezzetleri arasında yer alıyor… Önce sarması yapıldı, şimdi ise kansere umut oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yemekteyiz Dilek kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Dilek Hanım kaç yaşında? - HaberlerYemekteyiz Dilek kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Dilek Hanım kaç yaşında?2B arazilerde mülkiyet hakları hangi köylere ve mahallelere verilecek? Bakan Kurum müjdeyi verdi! - Haberler2B arazilerde mülkiyet hakları hangi köylere ve mahallelere verilecek? Bakan Kurum müjdeyi verdi!Lise KPSS ne zaman, Ortaöğretim KPSS 2025 yılında olacak mı? Gözler bir sonraki KPSS tarihlerine çevrildi! - HaberlerLise KPSS ne zaman, Ortaöğretim KPSS 2025 yılında olacak mı? Gözler bir sonraki KPSS tarihlerine çevrildi!27- 28 Mayıs 2025 Ankara elektrik kesintisi! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Haberler27- 28 Mayıs 2025 Ankara elektrik kesintisi! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek?Bir ülke uyandı, demokrasi susturuldu! 27 Mayıs Darbesinin arkasındaki sırlar - HaberlerBir ülke uyandı, demokrasi susturuldu! 27 Mayıs Darbesinin arkasındaki sırlarİstanbul trafiğe kapalı yollar listesi 27 Mayıs 2025: İstanbul'da bugün hangi yollar kapalı, ne zaman açılacak? - Haberlerİstanbul trafiğe kapalı yollar listesi 27 Mayıs 2025: İstanbul'da bugün hangi yollar kapalı, ne zaman açılacak?
Sonraki Haber Yükleniyor...