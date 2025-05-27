Yemekteyiz Nuray kimdir? 27 Mayıs 2025 Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de Nuray Hanım kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının ikinci gün yarışmacısı Nuray Hanım'ın ilk gün Ümmühan Hanım'ın sofrasında yaptığı eleştirilerle dikkat çekmeyi başardı.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 27 Mayıs 2025 Salı günü yarışan Nuray Hanım'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Hakan Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Nuray Hanım kaç yaşında, nereli? İşte tüm ayrıntılar...

27 MAYIS YEMEKTEYİZ NURAY HANIM KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının bu haftaki yarışmacılarından biri de Nuray Hanım oldu. Bu hafta birbirinden renkli yarışmacıların yer aldığı programda Nuray Hanım bugün menüsünü eksiksiz bir şekilde yetiştirmeye çalışacak.

Haftanın ilk günü Ümmühan Hanım'ın sofrasında kabağın orantısız olması konusunda eleştiri yapması üzerine masada şimşekleri çarptırdı. Tüm yarışmacı arkadaşların eleştirisine maruz kalan Nuray Hanım'ın sofrasına Ümmühan Hanım mezura ile geldi.

27 Mayıs günü yayınlanan yeni bölüm fragmanındaki tavrı ve yorumlarıyla gündem olan Nuray Hanımın bugün nasıl bir performans sergileyeceği merak ediliyor.

YEMEKTEYİZ NURAY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

27 Mayıs 2025 Salı günü Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de yarışan Nuray Hanım 35 yaşındadır. İstanbul'da ikamet ettiğini ve iki buçuk yaşında bir kız çocuğunun olduğunu söyledi.

Kızının geleceği için büyük ödülü kazanmak istediğini söyleyen Nuray Hanım 4 yıldır evlidir. Şu an için çalışmadığını dile getiren Nuray Hanım daha önce özel sektörde sekreterlik işiyle uğraştığını belirti. Ayrıca eşinin de özel sektörde işletmeci olarak çalıştığını da vurguladı.