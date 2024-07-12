Yeni halka arz takvimine göre SPK tarafından başvurusu onaylanan yeni hisse yok

Halka arz ile yakından ilgilenenler sıklıkla SPK tarafından başvurusu onaylanan hisseleri araştırırken bu haftanın halka arz takvimi de gündeme geldi. 12 Temmuz gününün takvimini kontrol edenler yeni şirket ile karşılaşmadı.

Sermaye Piyasa Kurulu'nun onayından geçen yeni şirketler beklenirken bu haftanın listesinde yeni onay bulunmadı. En son Seğmen Kardeşler ve Efor Çay satışa çıkmıştı.

BU HAFTA HALKA ARZ VAR MI?

8-12 Temmuz haftasında SPK tarafından başvurusu onaylanan yeni hisse paylaşılmadı. Sermaye Piyasa Kurulu tarafından onay gelmesi halinden haberimizden yeni listeye ulaşabilirsiniz.

TEMMUZ HALKA ARZ TAKVİMİ 2024

Temmuz ayının ilk haftasında yeni firma bulunmazken en son Seğmen Kardeşler ve Efor Çay halka arz olmuştu. Şu an için yakın zamanda hisse bulunmazken onay gelmesiyle beraber takvimi haberimizi güncelleyeceğiz.

BİNBİN HALKA ARZ OLUYOR

Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunan BinBin' henüz onaylanmadığı için henüz detayları belli olmadı.

Başvuruyla ilgili KAP'ta yapılan açıklama şöyle oldu:

"Yatırımlarımızdan Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri Anonim Şirketi, Sermaye Piyasası Kurulu'na halka arz başvurusunda bulunmuştur. Süreç hakkındaki gelişmeler KAP'ta ayrıca duyurulacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Saygılarımızla."