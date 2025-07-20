Yeni ÖTV oranları ne kadar, hangi araçları kapsayacak? 2025 ÖTV düzenlemesi gündemde!

2025 ÖTV düzenlemesi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Motorlu taşıtlar vergilendirmesinde önemli farklılıklar getiren düzenleme kapsamında, fosil yakıtlı ve hibrit araçların yeni ÖTV oranları yeniden belirlendi. Yeni ÖTV oranları ne kadar, hangi araçları kapsayacak kamuoyunca merakla araştırılıyor.

Yeni ÖTV oranları belli oldu. Yapılan ÖTV düzenlemesi ile birlikte, taşıtların motor silindir hacmi ve elektrik motoru gücüne göre uygulanacak ÖTV oranlarının yüzde 80 ile yüzde 220 arasında değişeceği açıklandı.

YENİ ÖTV ORANLARI NE KADAR?

2025 yılı itibarıyla yürürlüğe giren yeni düzenlemeye göre bazı binek araçlar için uygulanacak yeni ÖTV oranları belirlendi.

Meclis’te kabul edilen düzenlemeyle birlikte motorlu taşıtlarda ÖTV oranları artık araçların motor silindir hacmi, batarya kapasitesi ve elektrik motor gücüne göre şekillenecek. Buna göre bazı fosil yakıtlı ve hibrit motorlu binek otomobiller için ÖTV oranları yüzde 80 ile yüzde 220 arasında değişecek.

Kamyonet sınıfında yer alan ve arazi taşıtı özellikleri taşıyan, azami yük sınırı 3.500 kilogramı geçmeyen araçlar için yüzde 50 sabit ÖTV oranı uygulanacak.

ÖTV DÜZENLEMESİ HANGİ ARAÇLARI KAPSAYACAK?

Yeni ÖTV düzenlemesi yalnızca fosil yakıtlı binek otomobilleri değil, aynı zamanda hibrit sistemle çalışan, yani hem içten yanmalı motor hem de elektrik motoru bulunan araçları da kapsıyor. Araçların motor hacmi ve elektrikli aksam özelliklerine göre vergi oranları farklılık gösterecek.

Yerli üretim oranı en az yüzde 40 olan araçlar, bazı kamu kurumlarının savunma ve güvenlik amaçlı alımlarında ÖTV'den muaf tutulacak. Kapsama giren araçlar arasında, binek otomobillerin yanı sıra kamyon, kamyonet, arazi taşıtları ve motosikletler de bulunuyor.

YENİ ÖTV ORANLARI MECLİS’TEN GEÇTİ Mİ?

Yeni ÖTV düzenlemesi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Ekonomiye yönelik çeşitli değişiklikler içeren kanun teklifi kapsamında ÖTV’ye ilişkin maddeler de kabul edildi.