Yezdan Kayacan kimdir, ölüm nedeni nedir? Genç oyuncu hayatını kaybetti

Tiyatro, müzik ve seslendirme dünyasında çok yönlü çalışmalarıyla tanınan genç oyuncu Yezdan Kayacan 34 yaşında hayatını kaybetti. Hazal Kaya çocukluk arkadaşı olan Kayacan’a duygusal bir mesajla veda etti. Acı haberin ardından Yezdan Kayacan kimdir, ölüm nedeni nedir kamuoyu tarafından merak edildi.

YEZDAN KAYACAN KİMDİR?

Tiyatro, seslendirme ve müzik alanında çok yönlü üretimleriyle tanınan Yezdan Kayacan, 1990 yılında Kastamonu’da dünyaya geldi. İstanbul’da büyüyen Kayacan, sanata olan ilgisini küçük yaşlarda keşfetti ve erken yaşta seslendirme çalışmalarına başladı. 1999 yılında Saran Stüdyoları’nda profesyonel olarak seslendirme projelerinde yer alarak sanat kariyerine ilk adımı attı.

2005 yılına gelindiğinde, müziğe olan ilgisini ileri taşıyan Kayacan, solfej ve bas gitar eğitimi alarak Mattamu isimli rock grubunun bas gitaristi olarak sahne aldı. Müzik çalışmalarının yanı sıra, sahne sanatlarına da yoğunlaşan Kayacan, birçok tiyatro oyununda sahne aldı.

Aynı zamanda sosyal medya üzerinden kendi yazdığı şiirleri ve görsel sanat projelerini paylaşarak dijital ortamda da üretkenliğini sürdürdü.

Kayacan Pera Güzel Sanatlar Tiyatro Hazırlık Bölümü’nde eğitim aldı ve usta tiyatrocu Sumru Yavrucuk’un yürüttüğü Afife Jale Sahnesi atölyelerini tamamladı. Pera Akademi’de çocuklara yönelik drama eğitmenliği yaptıktan sonra, Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nü burslu kazanarak burada hem lisans hem de yüksek lisans eğitimini başarıyla tamamladı.

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YEZDAN KAYACAN ÖLÜM NEDENİ NEDİR?

Genç sanatçı Yezdan Kayacan’ın vefatı, sanat dünyasında büyük bir üzüntüye yol açtı. 34 yaşındaki oyuncu Yezdan Kayacan Kastamonu’da yaşadığı apartmanın 13. katından düşerek hayatını kaybetti. Olay 13 Haziran 2025 tarihinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre, Kayacan bir süredir nadir görülen bir bağışıklık sistemi hastalığıyla mücadele ediyordu.

Henüz detaylı otopsi ve inceleme sonuçları kamuoyuyla paylaşılmadı.

Kayacan’ın ölümü üzerine sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Oyuncular Sendikası, “Sevgili üyemiz, meslektaşımız Yezdan Kayacan’ı kaybetmenin tarifsiz acısını yaşıyoruz. Ailesine, arkadaşlarına ve tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun” sözleriyle taziyelerini iletti.

Çocukluk arkadaşı olan oyuncu Hazal Kaya da, duygusal bir mesajla Kayacan’a veda etti. “O güzel ruhun sığmadı buraya…” sözleriyle taziye dileklerini paylaştı.