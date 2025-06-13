Ünlü oyuncu Yezdan Kayacan balkondan düşerek 31 yaşında hayatını kaybetti! Acı haberi Hazal Kaya duyurdu

34 yaşındaki oyuncu Yezdan Kayacan hayatını kaybetti. Acı haberi Oyuncular Sendikası sosyal medya hesabından duyururken Hazal Kaya’dan da duygusal veda paylaşımı geldi.

Tiyatro oyuncusu Yezdan Kayacan’ın, Kastamonu’da yaşadığı apartmanın 13. katından düşerek hayatını kaybettiği iddia edildi. 34 yaşındaki Kayacan’ın nadir görülen bir bağışıklık sistemi hastalığıyla mücadele ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Oyuncular Sendikası, acı haberi sosyal medya üzerinden şu sözlerle duyurdu:

"Sevgili üyemiz, meslektaşımız Yezdan Kayacan’ı kaybetmenin tarifsiz acısını yaşıyoruz. Ailesine, arkadaşlarına ve tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun."

HAZAL KAYA ÇOCUKLUK ARKADAŞINA YAPTIĞI PAYLAŞIMLA VEDA ETTİ

Kayacan’ın vefatı, sanat camiasında büyük üzüntüye yol açtı. Ünlü oyuncu Hazal Kaya, Instagram hesabından yaptığı duygusal paylaşımla arkadaşı Kayacan’a veda etti. Kaya, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: