YKS 2025 için geri sayım başladı! YKS 2025 ne zaman, hangi gün?

Kaynak: Türkiye Gazetesi 23 Mayıs 2025 20:00 - Güncelleme: 23 Mayıs 2025 20:01 - Güncelleme:

Üniversite hayali kuran yüz binlerce aday YKS için nefeslerini tuttu. 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için hazırlıklar tüm hızıyla devam ederken gözler ÖSYM tarafından paylaşılacak açıklamalara çevrildi. Sınav TYT, AYT ve YDT oturumlarıyla üç aşamada gerçekleştirilecek

Gözler ÖSYM'den gelecek sınav tarihi ve giriş belgesi açıklamalarına çevrildi. Öğrenciler YKS sınav giriş belgeleri erişime açılıp açılmadığını arama motorlarında sorgulatıyor. ÖSYM’nin yayımladığı 2025 sınav takvimiyle beraber YKS'nin TYT, AYT ve YDT oturumlarının tarihleri netlik kazandı. Haziran ayında gerçekleştirilecek olan sınav, milyonlarca adayın gündeminde yer alıyor. YKS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK? YKS sınav yerleri, genellikle sınav tarihinden yaklaşık iki hafta önce erişime açılmaktadır. Bu bağlamda 21 ve 22 Haziran'da organize edilecek. 2025 YKS oturumlarına ait sınav giriş belgelerinin 9-11 Haziran 2025 tarihleri arasında açıklanması yapılması bekleniyor. Ancak, bu tarih ÖSYM’nin resmi duyurusuna bağlı olarak değişiklik gösterir. Tarih hakkında kısa süre içinde açıklama yapılacaktır. YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR? Adaylar, sınava giriş belgelerini, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sorgulayabilecek. Sınav giriş belgesinde ise adayın sınava gireceği okulun ismi, açık adresi, salon ve sıra numarası gibi bilgiler yer alacak. İlgili Haber AÖF final sınavı saat kaçta? Bahar dönemi final sınavlarında soru sayısı

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin