AÖF final sınavı saat kaçta? Bahar dönemi final sınavlarında soru sayısı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi final sınavları yaklaşırken, sınav saatleri ve soru sayısı gündeme geldi. Sınav giriş belgelerinin yayınlanmasının ardından sınav hazırlıklarını hızlandıran öğrenciler, sınavın kaç oturumda yapılacağını ve hangi saatlerde uygulanacağını merak ediyor.

AÖF bahar dönemi final sınavları üç oturumda tamamlanacak. İlk oturum 24 Mayıs 2025 Cumartesi günü, ikinci oturum ise 25 Mayıs 2025 Pazar günü yapılacak. Öğrenciler her oturumda bağlı olduğu bölümlere göre farklı derslerden sınava girecek.

AÖF FİNAL SINAVI SAAT KAÇTA?

Anadolu Üniversitesi final sınavlarının sabah oturumu 09.30’da, öğleden sonraki oturumu ise 14.00’te başlayacak. Aynı gün olan oturumlar sabah ve öğleden sonra olarak düzenlenecek.

AÖF FİNAL SINAVI KAÇ SORU?

AÖF final sınavlarında her ders için öğrencilere 20 çoktan seçmeli soru yöneltiliyor. Adaylara her sınav için 30 dakikalık süre tanınacak. Sınavın ilk 30 dakikası ve son 5 dakikası içerisinde öğrencilerin sınav salonunu terk etmesi yasaklanacak. Bu kuralları ihlal eden öğrencilerin sınavları ise geçersiz sayılıyor.

AÖF SINAVLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?

AÖF sistemine göre sınavlar, dört yanlışın bir doğruyu götürecek şekilde değerlendirilecek. Her ders için belirlenen 20 sorunun doğru cevapları üzerinden alınan puan, öğrencinin dönem sonu not ortalamasına yansıtılıyor.

AÖF FİNAL SINAVLARI ORTALAMAYI KAÇ ETKİLİYOR?

AÖF sınavlarında vize sınavları ortalamayı yüzde 30 etkilerken final sınavları yüzde 70 etkiliyor. Ortalaması 35 ve üstü puan olan öğrenciler dönem dersini geçmiş sayılıyor.

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF final sınavının tamamlanmasının ardından sonuçlar sınav tarihinden 15 gün sonra Anadolu Üniversitesi’nin internet sitesi üzerinden erişime açılıyor. Sınav sonucunu sorgulamak isteyenler T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sonuçlarına ulaşabilir.