YKS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? YKS sınavı sayacı

Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci sınav giriş belgelerinin yayınlanacağı tarihi araştırmaya başladı. 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 21-22 Haziran tarihlerinde yapılacak. Öğrenciler, sınav gününe hazırlanırken bir yandan da YKS sınavına kaç gün kaldığını merak ediyor.

Sınavın yaklaşmasıyla birlikte gözler ÖSYM’nin duyurusuna çevrildi. Geçtiğimiz yıllarda sınav giriş belgeleri, sınavdan yaklaşık 10 gün önce erişime açılmıştı. Peki bu yıl YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

YKS GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

YKS sınav yerleri henüz açıklanmadı. Ancak önceki yıllar baz alındığında giriş belgelerinin sınavdan 10 gün önce erişime açılması öngörülüyor. Buna göre 2025 YKS sınavı için giriş belgelerinin Haziran ayının ikinci haftasında erişime açılması bekleniyor. ÖSYM tarafından yapılacak açıklamanın ardından adaylar, sınav yeri, bina ve salon bilgilerini bu belgeler üzerinden öğrenebilecek.

YKS SINAV YERLERİ SORGULAMA

Sınav giriş belgesine ulaşmak isteyen adaylar, ÖSYM’nin resmi internet sitesi olan ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak belgelerine ulaşabilecek. Belgede sınav tarihi, saati, bina ve salon bilgileriyle birlikte adayın fotoğrafı da yer alacak. Bu belgeyi yanında bulundurmayan adaylar ise sınava alınmayacak.

YKS SINAVINA KAÇ GÜN KALDI?

YKS’nin TYT oturumu 21 Haziran 2025 Cumartesi günü, AYT ve YDT oturumları ise 22 Haziran 2025 Pazar günü yapılacak. 22 Mayıs 2025 itibarıyla YKS sınavına 30 gün kaldı.

YKS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

2025 YKS oturumları üç farklı sınavdan oluşacak. İlk oturum olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 21 Haziran Cumartesi günü uygulanacak. Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) ise 22 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek.