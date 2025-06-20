Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > YKS görevli/gözetmen ücretleri ne kadar? ÖSYM bünyesindeki sınavların görevli ücretleri belli oldu

YKS görevli/gözetmen ücretleri ne kadar? ÖSYM bünyesindeki sınavların görevli ücretleri belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
YKS görevli/gözetmen ücretleri ne kadar? ÖSYM bünyesindeki sınavların görevli ücretleri belli oldu
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) saatler kala, sınav günü görev alacak öğretmen ve akademisyenlerin alacakları ücret arama motorlarında sorgulatılmaya başlandı. Gözetmen başta olmak üzere, salon başkanı, bina sorumlusu gibi birçok yerlerde görev almaya hazırlanan eğitimcilerin hesabına yatacak ücret, gelir vergisi dilimlerine göre hesaplanacaktır.

YKS sınavı için nefesler tutuldu. Sınavda görev yapacak olan öğretmenler, ÖSYM'nin açıklayacağı görevli ücretlerini araştırmaya başladı.

Gözetmenlik, salın başkanlığı ve sınav sorumluluğu gibi görevlerde olacak kişiler, yeni yılda uygulanacak ücret tarifelerini araştırmaya başladı. Bu ücretler vergi dilimlerine göre hesaplanırken, ödemelerin sınavdan sonra yatırılacağı belirtildi.

YKS görevli/gözetmen ücretleri ne kadar? ÖSYM bünyesindeki sınavların görevli ücretleri belli oldu - 1. Resim

YKS GÖREVLİ/GÖZETMEN ÜCRETLERİ NE KADAR?

Salon başkanı başta olmak üzere, gözetmen, yedek gözetmen, bina sınav sorumlusu, bina sınav sorumlusu yardımcısı, bina yöneticisi, bina yöneticisi yardımcısı, yardımcı engelli gözetmen MEB ve ÖSYM bünyesindeki sınavlarda yerini almaya hazırlanıyor. 

YKS sınavında görev alacak öğretmenlerin alacağı ücretler, 2025 yılı Ocak-Haziran dönemi baz alınarak, brüt ve net olarak belirtilmiştir. Ücretler, vergi dilimi ve diğer kesintilere tabii tutulduğu içn hesaplara yatan para da değişiklik gösterebilir. Net ücretler ise, brüt ücretlerden gelir vergisi ve damga vergisi kesilmesiyle beraber kalan tutarla belli olur. 

YKS görevli/gözetmen ücretleri ne kadar? ÖSYM bünyesindeki sınavların görevli ücretleri belli oldu - 2. Resim

2025 YILI İÇİN YKS SINAV GÖREVLİ ÜCRETLERİ BELLİ OLDU 

2025 yılında YKS sınavında görevli olan öğretmenlerin alacağı ücretler belli oldu. Bina yöneticisi 1384 TL, Bina Sınav Sorumlusu 1720 TL, Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı 1521 TL, Salon Başkanı 1338 TL, Gözetmen 1223 TL, Yedek Gözetmen ise 1070 TL ücret ödenecektir.

YKS görevli/gözetmen ücretleri ne kadar? ÖSYM bünyesindeki sınavların görevli ücretleri belli oldu - 3. Resim

SINAV GÖREVLİSİ ÜCRETİ NE ZAMAN YATAR?

Sınavlarda görevli alacak eğitimcilerin ödemeleri kurallara göre, sınavdan bir hafta sonra hesaplarına geçmeye başlar. Sınav paraları memur maaşlarına göre şekil alır. Bu sebeple Temmuz ayından itibaren sınav görevlisi ücretleri de değişebilir.

Sınavlarda görevli olmak isteyen eğitimciler ise https://gis.osym.gov.tr/Yetki/Giris adresi üzerinden görevli olmak için başvuru yapabilir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda neden Türkiye yok, Türk takımları neden katılmıyor? 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası katılım şartları - HaberlerFIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda neden Türkiye yok, Türk takımları neden katılmıyor? 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası katılım şartlarıHSK kararname yayımlandı! Hakim savcı atamaları açıklandı mı? - HaberlerHSK kararname yayımlandı! Hakim savcı atamaları açıklandı mı?Feribot ücretleri ne kadar oldu? Yeni zam kararı yürürlükte! - HaberlerFeribot ücretleri ne kadar oldu? Yeni zam kararı yürürlükte!YKS’ye girecekler dikkat! Sınava geç kalınca ne olur? - HaberlerYKS’ye girecekler dikkat! Sınava geç kalınca ne olur?Flamengo - Chelsea maçı hangi kanalda, saat kaçta? FIFA Kulüpler Dünya Kupası B Grubu canlı yayın bilgileri - HaberlerFlamengo - Chelsea maçı hangi kanalda, saat kaçta? FIFA Kulüpler Dünya Kupası B Grubu canlı yayın bilgileriTYT sınavına girmeyen AYT’ye katılım sağlayabilir mi? Adaylar Üniversite hayaline yaklaşıyor! - HaberlerTYT sınavına girmeyen AYT’ye katılım sağlayabilir mi? Adaylar Üniversite hayaline yaklaşıyor!
Sonraki Haber Yükleniyor...