YKS görevli/gözetmen ücretleri ne kadar? ÖSYM bünyesindeki sınavların görevli ücretleri belli oldu

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) saatler kala, sınav günü görev alacak öğretmen ve akademisyenlerin alacakları ücret arama motorlarında sorgulatılmaya başlandı. Gözetmen başta olmak üzere, salon başkanı, bina sorumlusu gibi birçok yerlerde görev almaya hazırlanan eğitimcilerin hesabına yatacak ücret, gelir vergisi dilimlerine göre hesaplanacaktır.

YKS sınavı için nefesler tutuldu. Sınavda görev yapacak olan öğretmenler, ÖSYM'nin açıklayacağı görevli ücretlerini araştırmaya başladı.

Gözetmenlik, salın başkanlığı ve sınav sorumluluğu gibi görevlerde olacak kişiler, yeni yılda uygulanacak ücret tarifelerini araştırmaya başladı. Bu ücretler vergi dilimlerine göre hesaplanırken, ödemelerin sınavdan sonra yatırılacağı belirtildi.

YKS GÖREVLİ/GÖZETMEN ÜCRETLERİ NE KADAR?

Salon başkanı başta olmak üzere, gözetmen, yedek gözetmen, bina sınav sorumlusu, bina sınav sorumlusu yardımcısı, bina yöneticisi, bina yöneticisi yardımcısı, yardımcı engelli gözetmen MEB ve ÖSYM bünyesindeki sınavlarda yerini almaya hazırlanıyor.

YKS sınavında görev alacak öğretmenlerin alacağı ücretler, 2025 yılı Ocak-Haziran dönemi baz alınarak, brüt ve net olarak belirtilmiştir. Ücretler, vergi dilimi ve diğer kesintilere tabii tutulduğu içn hesaplara yatan para da değişiklik gösterebilir. Net ücretler ise, brüt ücretlerden gelir vergisi ve damga vergisi kesilmesiyle beraber kalan tutarla belli olur.

2025 YILI İÇİN YKS SINAV GÖREVLİ ÜCRETLERİ BELLİ OLDU

2025 yılında YKS sınavında görevli olan öğretmenlerin alacağı ücretler belli oldu. Bina yöneticisi 1384 TL, Bina Sınav Sorumlusu 1720 TL, Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı 1521 TL, Salon Başkanı 1338 TL, Gözetmen 1223 TL, Yedek Gözetmen ise 1070 TL ücret ödenecektir.

SINAV GÖREVLİSİ ÜCRETİ NE ZAMAN YATAR?

Sınavlarda görevli alacak eğitimcilerin ödemeleri kurallara göre, sınavdan bir hafta sonra hesaplarına geçmeye başlar. Sınav paraları memur maaşlarına göre şekil alır. Bu sebeple Temmuz ayından itibaren sınav görevlisi ücretleri de değişebilir.

Sınavlarda görevli olmak isteyen eğitimciler ise https://gis.osym.gov.tr/Yetki/Giris adresi üzerinden görevli olmak için başvuru yapabilir.