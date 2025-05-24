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YKS sınavına kaç gün kaldı? Gözler giriş belgelerinde!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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YKS sınavına kaç gün kaldı? Gözler giriş belgelerinde!
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Üniversite hayaline adım adım yaklaşan binlerce öğrenci YKS sınavına kaç gün kaldığını araştırıyor. Sınav tarihi yaklaşırken sınav giriş belgeleri de merak konusu oldu. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 21-22 Haziran tarihlerinde yapılacak.

YKS sınavına az bir zaman kalmışken öğrenciler sınav giriş belgelerini almak için ÖSYM internet sitesini kontrol ediyor. Geçen yıllarda sınav giriş belgeleri, sınavdan yaklaşık 10-15 gün önce erişime açılmıştı. Peki bu yıl YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

YKS SINAVINA KAÇ GÜN KALDI?

YKS 21 Haziran 2025 Cumartesi 22 Haziran 2025 Pazar günü olmak üzere üç oturumda yapılacak. TYT sınavı Cumartesi günü yapılırken AYT ve YDT sınavı ise Pazar günü düzenlenecek.  22 Mayıs 2025 itibarıyla YKS sınavına 30 gün kaldı.

YKS sınavına kaç gün kaldı? Gözler giriş belgelerinde! - 1. Resim

YKS GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

YKS sınav yerleri henüz açıklanmadı. Ancak geçen yıllar göz önüne alındığında YKS giriş belgelerinin sınavdan yaklaşık 10-15 gün önce erişime açılması bekleniyor. Buna göre 2025 YKS sınavı için giriş belgelerinin Haziran ayının ikinci haftasında erişime açılacak. 

YKS sınavına kaç gün kaldı? Gözler giriş belgelerinde! - 2. Resim

YKS SINAV YERLERİ NASIL SORGULANACAK?

Sınav giriş belgesine ulaşmak isteyen adaylar, ÖSYM’nin resmi internet sitesi olan ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak belgelerine ulaşabilecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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