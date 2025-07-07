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YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 YKS tercih dönemi için geri sayım başladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 YKS tercih dönemi için geri sayım başladı
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2025 YKS sonrası milyonlarca üniversite adayı gözünü sonuçlara ve tercih sürecine çevirdi. 22 Haziran’da tamamlanan TYT, AYT ve YDT oturumlarının ardından ÖSYM sonuçların açıklanacağı tarihi takvimine ekledi. YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2025, YKS tercihleri ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak, üniversite tercihte sıralama mı puan mı önemli, OBP puanı nasıl hesaplanır merak ediliyor.

2025 YKS'ye katılan milyonlarca aday, artık sınav maratonunun ardından gözlerini sonuçlara ve tercih sürecine çevirmiş durumda. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan resmi takvim doğrultusunda, sonuçların ilan edileceği tarih ve tercih sürecine ilişkin detaylar netleşti.

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 YKS tercih dönemi için geri sayım başladı - 1. Resim

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2025

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları ÖSYM'nin takvimine göre 22 Temmuz 2025 Salı günü açıklanacak. Adaylar sonuçlarına sonuc.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle ulaşabilecek.

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 YKS tercih dönemi için geri sayım başladı - 2. Resim

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih süreci başlayacak. 2024 yılında YKS tercihleri 25 Temmuz’da başlamıştı. Bu yıl da benzer şekilde Temmuz ayının son haftasında tercihlerin alınması bekleniyor.

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 YKS tercih dönemi için geri sayım başladı - 3. Resim

YKS TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Tercih kılavuzu YKS sonuçlarının ilan edilmesiyle eş zamanlı olarak ÖSYM tarafından yayımlanacak. Kılavuzda kontenjanlar, bölümler, taban puanlar ve özel koşullar yer alacak.

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 YKS tercih dönemi için geri sayım başladı - 4. Resim

ÜNİVERSİTE TERCİHTE SIRALAMA MI PUAN MI ÖNEMLİ?

Uzmanlara göre tercih yaparken başarı sıralaması esas alınmalı. Sınavın zorluk seviyesi yıllara göre değişerek puanları etkileyebilir. YKS başarı sıralaması daha sağlıklı bir karşılaştırma yapmaya imkan tanıyacaktır.

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 YKS tercih dönemi için geri sayım başladı - 5. Resim

OBP PUANI NASIL HESAPLANIR?

Lise diploma notu 5 ile çarpılarak OBP’ye dönüştürülüyor. En düşük diploma notu 50 kabul edilir ve OBP 250 olur. En yüksek diploma notu 100 için OBP 500 olarak hesaplanır. OBP Türkiye genelinde dikkate alınır, okul bazlı değerlendirme yapılmaz.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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