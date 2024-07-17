YKS sonuçlarının ardından mezuna kalınca OBP puanı düşmüyor

8-9 Haziran tarihlerinde gerçekleşen YKS sınavının ardından dün sonuçlar erişime açıldı. Öğrenciler sonuçlarını öğrenirken mezuna kalınca veya tercih yapınca OBP düşer mi, düşmez mi merak ediyor. Okul başarı puanı, bir programa yerleşmediğinizde düşmez.

Dün ÖSYM Başkanı Ersoy, YKS sınav sonucunun açıklandığını duyururken adaylar sonuçlarını öğrendi. İstediği sonucu elde edemeyenler ve yeniden denemek isteyenlerin gündeminde OBP puanının düştüğü durumlar yer aldı.

MEZUNA KALINCA OBP DÜŞER Mİ?

Öğrencilerin sahip olduğu okul başarı puanı, mezuna kalması halinde etkilenmezken herhangi bir düşüş yaşanmıyor. Adaylar bir sonraki sene girdiği sınavda OBP puanıyla tercih yapabiliyor.

Sınava giren adaylar tercih yapmaması halinde OBP puanını korumaya devam eder.

YKS TERCİH DÖNEMİ TARİHLERİ

Dün açıklanan sınav sonuçlarının ardından tercih tarihleri de belli oldu. Adaylar, 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri aralığında yapılacak. ÖSYM Başkanı Ersoy şu sözlerle açıkladı:

"Kıymetli adaylar, 2024-YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih heyecanı başlıyor. Tercih işlemleri 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında 'ais.osym.gov.tr' üzerinden yapılacak. Tercihlerinizi yaparken uzman desteği almayı ihmal etmeyin. İlgi ve yeteneklerinizi dikkate alın, yayımlayacağımız kılavuzdan bölümlere ilişkin bilgileri lütfen dikkatlice okuyun. Yapacağınız tercihlerin gönlünüzce ve hayırlı olmasını diliyorum."

Kesin kayıt hakkı kazananlar işlemlerini 19-23 Ağustos'ta yaparken elektronik kayıtlar 19-21 Ağustos'ta yapılacak.