YÖK atama sonuçları açıklandı mı? Becayiş işlemlerinde son durum merak konusu oldu

Farklı üniversitelerde görev yapan idari personellerin karşılıklı olarak yer değiştirmesi konusunda imkan tanıyan YÖK becayiş için bekleyiş devam ediyor. Başvuruların yapılmasıyla beraber gözler sonuçlara çevrildi.

Yükseköğretim kurumlarında görev yapan idari personellerin yer değişikliği yapılması adına başvurular tamamlandı.

Atama için işlemde bulunanlar sonuçları beklemeye başladı. Bayramdan sonraki ilk mesaide "YÖK becayiş sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu art arda gelmeye başladı.

YÖK BECAYİŞ (ATAMA) SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YÖK becayiş sonuçları için gözler YÖK'e çevrildi. Bugün gün içerisinde atama sonuçlarının üniversitelere gönderilmesi bekleniyor.

YÖK, belirli dönemlerde becayiş başvurularını alır ve değerlendirme yapıldıktan sonra sonuçlar duyurulur. Sonuçların açıklanmasıyla beraber, personelin yeni görev yerlerine ne kadar sürede başlaması gerektiği de YÖK tarafından belirlenen noktalardan biridir.

Becayiş sistemi, üniversite idari personeli için önemli bir avantaj ortaya koyar. Farklı illerdeki üniversitelerde çalışan kişilerin bir araya gelmesine ya da kişisel gerekçelerle yer değiştirmesine imkan tanır.

BECAYİŞ İŞLEMLERİNDE SON DURUM NE?

Yükseköğretim Kurulu Genel Sekreteri Batıkan Aksoy, konuya ilişkin yaptığı açıklamada çalışmaların tamamladığını belirtti.

Ayrıyeten, bayramdan sonraki ilk mesai günü itibarıyla, bilgilerin üniversitelerle paylaşılacağını ve karşılıklı naklen atama sürecinin başlatılacağı konusunda bilgi verdi.