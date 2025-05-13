Yunan adalarına gitmenin maliyeti ne kadar oldu? İşte güncel rakamlar

Tatil sezonuna kısa bir süre kala gözler Yunan adalarına çevrildi. Hem yakınlığı hem de doğal güzelliğiyle Türk turistlerin gözdesi haline geldi. Mikanos, Santorina ya da Rodos adalarına gitmek kaç liraya mal oluyor? Güncel rakamlar belli oldu.

Son zamanlarda Yunan adaları tatil beldeleri arasında en çok tercih edilen yerlerden biri oldu. Tatilini burada geçirmek isteyenler feribot ile adalara ulaşabiliyor.

YUNAN ADALARINA VİZE İÇİN GEREKEN BELGELER NELER?

Yunan adalarında kapıda vize alarak gitmek isteyenler için gerekli belgelerin eksiksiz bir şekilde hazırlanması önemlidir.

Pasaport, başvuru formu, banka dökümü, sağlık sigortası, biyometrik fotoğraf ve rezervasyon belgeleri bu şartlar arasında yer alıyor.

YUNANİSTAN'A GİTMEK İÇİN VİZE ÜCRETİ NE KADAR?

Yunanistan'a gitmek için kapıda vizenin ücreti 85 euro olarak belirlendi. 0-18 yaş içindeki çocuklar için de aynı evraklar hazırlanırken vize ücreti 20 euro olarak alınıyor.

Kapıda vizeyle en fazla 6 gece 7 gün seyahat edilebilir ve vize tek giriş özelliğine sahiptir. Her seyahatte vizenin yenilenmesi gerekir.

Vize yalnızca başvuru yapılan adayı dahildir ve Yunanistan anakarasına seyahat imkanı yoktur.

KİMLERİN BAŞVURUSU REDDEDİLİR?

Eğer kişinin pasaportunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti damgası bulunuyorsa Yunanistan'a giremez. Daha önce Schengen vizesi reddedilmiş olanların kapıda vize başvuruları da kabul edilmiyor.

Vize başvuru süresinde dikkat edilmesi gereken önemli noktalardan biri de Yunanistan polisi tarafından evrakların kabul edilmemesi, belgelerin eksik ya da hatalı olması vardır. Belgelerinizin teslim edildikten sonra biletin iptal edilmesi ya da feribotun kaçması durumunda ödenilen vize ücretinin iadedi yapılmamaktadır.

2025 FERİBOT FİYATLARI NE KADAR?

İDO ile Yunan adalarına gitmek için ödenecek rakamlar belli oldu. İDO, Seferhisar - Samos için gidiş dönüş 40 euro, Kuşadası - Samos için 55 euro ve Dikili- Midilli için ise 45 euro ödemek gerekir.