Yurt dışı çıkış harcı, seyahatte çıkmadan önce ödenmelidir

Milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alan yurt dışı çıkış harçlarına gelen zamla beraber çıkış harçlarının ne zaman ödeneceği de merak konusu oldu. Gelen zammın ardından 150 TL'den 500 TL'ye çıktı. Seyahatten önce ödenmesi gereken yurt dışı pulunda son durum.

Yurt dışına çıkacak olan vatandaşların merakla beklediği zam oranı bugün belli oldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, zam oranını açıklarken 500 TL'ye çıktı.

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI NE ZAMAN ÖDENİR?

Yurt dışına çıkmadan önce ödenmesi gereken ücret, harcın beyan ve ödenmesinden sorumlu tutulan gerçek ve tüzel kişiler, tahsil ettikleri harcı gelir veya kurumlar vergisi bakımından bağlı oldukları vergi dairesine bir beyanname ile bildirmek ve üç gün içinde ödemekle yükümlüdürler.

HARÇ NEREDEN ÖDENİR?

Harç ödemeleri, online olarak da gerçekleştirilebilir. e-Devlet şifresi ile Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) İnteraktif Vergi Dairesi (İVD) sitesine giriş yapmanın ardından ödeme yapılabilir.

2024 YURT DIŞI HARCI KAÇ TL OLDU?

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in açıklamasına göre ücret 500 TL'ye çıktı. Açıklamasında "Her yıl harç tutarı yeniden değerleme oranıyla artırılacaktır." ifadesi yer aldı.