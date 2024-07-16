Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Yurt dışı çıkış harcı, seyahatte çıkmadan önce ödenmelidir

Yurt dışı çıkış harcı, seyahatte çıkmadan önce ödenmelidir

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yurt dışı çıkış harcı, seyahatte çıkmadan önce ödenmelidir
Yurt Dışı Çıkış Harcı, Abdullah Güler, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alan yurt dışı çıkış harçlarına gelen zamla beraber çıkış harçlarının ne zaman ödeneceği de merak konusu oldu. Gelen zammın ardından 150 TL'den 500 TL'ye çıktı. Seyahatten önce ödenmesi gereken yurt dışı pulunda son durum.

Yurt dışına çıkacak olan vatandaşların merakla beklediği zam oranı bugün belli oldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, zam oranını açıklarken 500 TL'ye çıktı.

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI NE ZAMAN ÖDENİR?

Yurt dışına çıkmadan önce ödenmesi gereken ücret, harcın beyan ve ödenmesinden sorumlu tutulan gerçek ve tüzel kişiler, tahsil ettikleri harcı gelir veya kurumlar vergisi bakımından bağlı oldukları vergi dairesine bir beyanname ile bildirmek ve üç gün içinde ödemekle yükümlüdürler.

HARÇ NEREDEN ÖDENİR?

Harç ödemeleri, online olarak da gerçekleştirilebilir. e-Devlet şifresi ile Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) İnteraktif Vergi Dairesi (İVD) sitesine giriş yapmanın ardından ödeme yapılabilir.

Yurt dışı çıkış harcı, seyahatte çıkmadan önce ödenmelidir - 1. Resim

2024 YURT DIŞI HARCI KAÇ TL OLDU?

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in açıklamasına göre ücret 500 TL'ye çıktı. Açıklamasında "Her yıl harç tutarı yeniden değerleme oranıyla artırılacaktır." ifadesi yer aldı.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
2024 yurt dışı çıkış harcı 150 TL'den 500 TL'ye yükseldi! Yurt dışı harç puluna zam geldiPolis memurunun kahreden ölümü: Denizde boğularak can verdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
2024 yurt dışı çıkış harcı 150 TL'den 500 TL'ye yükseldi! Yurt dışı harç puluna zam geldi - Haberler2024 yurt dışı çıkış harcı 150 TL'den 500 TL'ye yükseldi! Yurt dışı harç puluna zam geldiEn düşük emekli maaşı Temmuz 2024 zammının ardından belli oluyor! Yüzde kaç zam geldi? - HaberlerEn düşük emekli maaşı Temmuz 2024 zammının ardından belli oluyor! Yüzde kaç zam geldi?Söke kağıt fabrikasındaki yangın 5 gündür devam ediyor - HaberlerSöke kağıt fabrikasındaki yangın 5 gündür devam ediyorYKS AYT sözel 1.si Fatih Emre Düzcan, Özel Rize Bahçeşehir Koleji Anadolu Lisesi'nden mezun oldu - HaberlerYKS AYT sözel 1.si Fatih Emre Düzcan, Özel Rize Bahçeşehir Koleji Anadolu Lisesi'nden mezun olduYKS'de AYT sayısal alanında birinci olan Arda Taşdemir, Elazığ Cemil Meriç Fen Lisesi mezunu - HaberlerYKS'de AYT sayısal alanında birinci olan Arda Taşdemir, Elazığ Cemil Meriç Fen Lisesi mezunuEmeklilere indirim uygulanacak olan işletmeler ve markalar belli oldu (2024) - HaberlerEmeklilere indirim uygulanacak olan işletmeler ve markalar belli oldu (2024)
Sonraki Haber Yükleniyor...