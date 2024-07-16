2024 yurt dışı çıkış harcı 150 TL'den 500 TL'ye yükseldi! Yurt dışı harç puluna zam geldi

Son günlerde vatandaşın gündeminde yer alan yurt dışı çıkış harcına zam gelecek mi merak edilirken bugün gelen zam oranı belli oldu. Yurt dışına çıkacak olanların heyecanla beklediği zamla beraber 2024 yılında yurt dışı çıkış harcı ne kadar oldu, kaç TL araştırıldı.

En düşük emekli maaşı Temmuz 2024 zammının ardından belli oluyor! Yüzde kaç zam geldi?

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Milyonlarca vatandaşın beklediği yurt dışı çıkış harcı bugün yapılan açıklama ile belli oldu. Ne kadar olacak, kaç TL gibi sorular araştırılırken 16 Temmuz günü AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler harca gelen zammı açıkladı.

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI NE KADAR OLDU 2024?

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler bugün en düşük emekli maaşını açıklarken yurt dışı çıkış harcına gelen zammı da duyurdu. Buna göre harç fiyatı 150 TL'den 500 TL'ye çıktı.

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Güler'in açıklaması şöyle oldu:

"Vergi uzlaşmalarına yönelik bazı düzenlemeleri öne alıyoruz. Vergi uzlaşmalarını kapsam dışına çıkarıyoruz. Bundan böyle sadece cezalar için uzlaşma olacak. Yurt dışına çıkış harcını makul bir seviyeye çıkarıyoruz. 500 lira yapacağız.Yaşlılık, malullük aylığı alanlara 10 bin TL olan aylığı da 12.500 TL'ye çıkarıyoruz."