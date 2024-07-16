En düşük emekli maaşı Temmuz 2024 zammının ardından belli oluyor! Yüzde kaç zam geldi?

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerinin ardından en düşük emekli maaşı belli olmuştu. Kök maaşı 10 bin TL'nin altına kalan emeklinin maaşı zam ile beraber de düşük kalmasından dolayı ek zam uygulanacak. Temmuz 2024 en düşük emekli maaşının ne kadar olduğu bugün netleşiyor.

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Haziran ayı enflasyon farkının açıklanmasının ardından emekliye uygulanacak olan zam oranı da belli olmuştu.

Uygulanan zam ile beraber yine de 10 bin TL'nin altında emekli maaşı olanlar için düzenleme yapılacakken vatandaşlar en düşük emekli maaşı ne kadar oldu 2024 merak ederken bugün AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, yeni zam oranını duyurdu.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI TEMMUZ NE KADAR OLDU 2024?

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli maaşına yapılacak olan düzenleme hakkında açıklamada bulundu. Böylece en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL oldu.

Güler'in açıklamalarında yer alan ifadeler şöyle oldu:

"Teklifimizde yeni vergi güvenlik müesseseleri de oluşturuyoruz. Serbest meslek gruplarına gelir vergisi tespit edilecek. Yüzde 20'nin üzerinde uyumsuzluk var ise izahat verecekler.

Kurumlar vergisi mükelleflerden gelir ve kurumlar vergisi kesintileri yapılacağız. Kayıt dışı çalışılması durumunda cezaları artırıyoruz. Kayıt dışı çalışana verginin 1 katı çekilen cezalar da 1,5 kat, verginin 3 kat olan cezalarda 4,5 kata çıkarıyoruz. Başkasının İBAN'ınını kullanan ve kullandıranlara cezaları artırıyoruz. Ticari olmayan deniz taşıma araçlarına yat limanlarındaki hizmetlerin KDV istisnalarını kaldırıyoruz.

Vergi uzlaşmalarına yönelik bazı düzenlemeleri öne alıyoruz. Vergi uzlaşmalarını kapsam dışına çıkarıyoruz. Bundan böyle sadece cezalar için uzlaşma olacak. Yurt dışına çıkış harcını makul bir seviyeye çıkarıyoruz. 500 lira yapacağız. Emekli, yaşlılık, malullük aylığı alanlara 10 bin TL olan aylığı da 12.500 TL'ye çıkarıyoruz."

EMEKLİ MAAŞINA ZAM NE KADAR OLACAK?

Abdullah Güler'in açıklamalarına göre en düşük emekli maaşı 2024 yılında 12 bin 500 TL oldu.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

En düşük emekli maaşlarına gelen zam ile beraber Ağustos ayının ilk haftasından itibaren temmuz ayındaki fark ile beraber hesaplara geçmesi bekleniyor.