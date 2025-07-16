Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? Bağ-Kur ve SSK emeklilerinin ödeme tarihleri belli oldu!

Zamlı emekli maaşlarının ne zaman yatacağı milyonlarca emeklinin gündeminde yer alıyor.TÜİK tarafından açıklanan Haziran ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte Temmuz ayında yüzde 16.67 oranında zam elde eden SSK ve Bağ-Kur emeklileri, zamlı maaşların ne zaman yatırılacağını ve maaş farklarının hangi gün hesaplara geçeceğini araştırmaya başladı.

SGK tarafından yapılan açıklamalarda, kök maaşlara uygulanacak artış için yasal düzenlemenin Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından ödeme sürecine geçileceği belirtildi. Peki, zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? İşte SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ödeme takvimi

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Emekli maaş farklarının hesaplara yatacağı tarih henüz açıklanmadı. Ancak en düşük emekli maaşına ilişkin yasal düzenleme, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu nedenle zamlı maaşların Temmuz ayı içinde hesaplara geçmesi bekleniyor.

En düşük emekli maaşına yapılacak artışla birlikte emeklilerin taban aylığı yüzde 16.67 oranında yükseltilecek. Memur emeklilerinin maaş farklarının ise en geç Ağustos ayı içerisinde ödeneceği öngörülüyor.

EMEKLİ MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Memur emeklilerine yapılacak maaş farkları için henüz net bir tarih açıklanmadı. Ancak önceki yıllardaki uygulamalara benzer şekilde, maaş farklarının Ağustos ayının ilk haftalarında hesaplara geçmesi bekleniyor.

Aynı zamanda zamlı maaşların, Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemenin ardından SGK tarafından ilan edilen ödeme takvimine göre hesaplara aktarılması tahmin ediliyor.

EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ

SSK emeklilerine yapılan ödemeler, tahsis numarasının son rakamına göre her ayın 17’si ile 26’sı arasında gerçekleştiriliyor. Bağ-Kur emeklileri ise maaşlarını genellikle her ayın 25-28’i arasında alıyor. İşte tahsis numarasına göre 2025 Temmuz ayı ödeme günleri:

SSK 4A EMEKLİLERİ ÖDEME GÜNLERİ

Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlar: 17 Temmuz

Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlar: 18 Temmuz

Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlar: 19 Temmuz

Tahsis numarasının son rakamı 3 olanlar: 20 Temmuz

Tahsis numarasının son rakamı 1 olanlar: 21 Temmuz

Tahsis numarasının son rakamı 8 olanlar: 22 Temmuz

Tahsis numarasının son rakamı 6 olanlar: 23 Temmuz

Tahsis numarasının son rakamı 4 olanlar: 24 Temmuz

Tahsis numarasının son rakamı 2 olanlar: 25 Temmuz

Tahsis numarasının son rakamı 0 olanlar: 26 Temmuz

4B BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIĞI TAKVİMİ

Bağ-Kur emeklileri için maaş ödeme tarihleri de tahsis numarasına göre sıralanmış durumda. İşte 4B emeklileri için Temmuz ödeme günleri:

Tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar: 25 Temmuz

Tahsis numarasının son rakamı 3 ve 1 olanlar: 26 Temmuz

Tahsis numarasının son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar: 27 Temmuz

Tahsis numarasının son rakamı 2 ve 0 olanlar: 28 Temmuz