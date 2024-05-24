Zuhal Topal'ın eşi Korhan Saygıner 1976 yılında doğdu

Zuhal Topal dış ses Yemekteyiz Gürbüz kim? Aydoğan Temel hayatı ve biyografisi

Zuhal Topal dış ses Yemekteyiz Gürbüz kim? Aydoğan Temel hayatı ve biyografisi

Televizyon ekranlarında görmeye alışkın olduğumuz isimler arasında olan Zuhal Topal'ın eşi kim merak edilirken Korhan Saygıner'in de hayatı araştırıldı. Sevilen ismin eşinin kim olduğu araştırılırken ne zaman evlendiği de gündeme geldi.

Son zamanlarda adını sıklıkla duyduğumuz isimler arasında olan Zuhal Topal evli mi, çocuğu var mı araştırılırken eşi olan Korhan Saygıner'in özel hayatına dair bilgiler...

Topal, 2008 senesinde Korhan Saygıner ile Sait Halim Paşa Yalısı'nda dünya evine girdi. Çiftin evliliğinden Lina adında bir kız çocuğu var.

9 Ağustos 1976 tarihinde doğan Saygıner, 2005 senesinde Yaz Beni isimli albümü ile tanındıktan sonra şarkıları ile gündeme geldi. 2015 Eurovision yarışmasında ‘My Number One’ şarkısının bestecisi olan Cihristos Dantis ile şarkısı olan isim, "Bir Işık da Sen Tut" isimli şarkıyı Türk Böbrek Vakfı için yazdı.