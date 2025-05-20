Zuhal Topal’la Yemekteyiz yarışmacısı Yavuz Tekin kimdir? Yemekteyiz Yavuz Bey kaç puan aldı?

20 Mayıs 2025 Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının ikinci gün yarışmacısı Yavuz Tekin oldu. 50 yaşında olan ve sokak lezzetlerindeki yeteneğini ekrana taşıyan Yavuz Bey, uzun süredir kokoreç tezgahında emek veren bir isimdir.

Sunuculuğunu Zuhal Topal'ın üstlendiği ve her bölümde farklı karakterlerin mutfak becelerine şahit olan “Zuhal Topal’la Yemekteyiz” programı, izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

19–23 Mayıs 2025 haftasında izleyicinin karşısına çıkan Yavuz Tekin, yarışmadaki sempatik tavırları ve yemek bilgisiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Gerek mutfak becerileri gerekse yaşı gereği yemek konusunda birikimleri, yarışırken en çok ihtiyacı olacak özelliklerindedir.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YARIŞMACISI YAVUZ TEKİN KİMDİR?

Yavuz Tekin, 50 yaşında ve aslen Ağrılıdır. 25 yıldır evli olan Tekin, mutfak konusunda oldukça özgüveni yüksektir.

Aşçı olan Tekin Bey, kokoreç ve et yemeklerinde ustadır. Mutfakta tecrübesini konuşturuyor. İddialı olan Yavuz Tekin 150 bin TL'yi almak için gün sayıyor.

Doğu Anadolu’nun mutfak kültürüne hakim olan Tekin, yarışma süresince Anadolu mutfağının izlerini taşıyan bir menü hazırlamıştır. “Zuhal Topal’la Yemekteyiz” programına katılması üzerine kısa sürede dikkatleri üzerine çeken Yavuz Tekin, yarışmadaki iddialı tavırları ve mutfağa olan hâkimiyetiyle öne çıkan isimler arasındadır.

YEMEKTEYİZ YAVUZ BEY KAÇ PUAN ALDI?

Ekran başındaki izleyiciler, 20 Mayıs günü yarışan Yavuz Bey'in kaç puan aldığını araştırmaya başladı. İzleyiciler, Yavuz Bey'in gün sonu puan tablosunu arama motorlarında sorgulatmaya başladı.

150 bin TL’lik büyük ödül için mücadele eden Yavuz Tekin, haftanın favori yarışmacılarından biri olarak görülüyor. Haftanın ikinci günü yarışan Yavuz Bey'in kaç puan aldığı kısa süre içinde belli olacaktır.