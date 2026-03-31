Hammad bin Seleme hazretleri, Tebe-i tâbiînin büyüklerindendir.

Bu zât şöyle anlatır:

Âdem aleyhisselâm;

“Yâ Rabbî! Beni ve evlâdımı şeytanın şerrinden muhâfaza et” diye duâ etti...

Hak teâlâ;

“Neslinden herkese bir melek veririm. O melek onu şeytanın şerrinden korur” buyurdu.

Âdem Nebî;

“Yâ Rabbî! İhsânını arttır” dedi.

Hak teâlâ;

“Onların iyiliklerini bire on, kötülükleriniyse bire bir yazarım” buyurdu.

Âdem aleyhisselâm;

“Daha arttır” dedi.

Hak teâlâ;

"Ruhları bedenlerinde bulundukça tövbelerini kabûl ederim” buyurdu.

● ● ●

Bir gün de talebesiyle sohbet ediyordu. Ancak talebeden birinin suratı “asıktı” nedense.

Bu hâl, dikkatini çekti.

Ve mevzûyu değiştirip;

“Müminin alâmeti, güler yüzlü olmaktır çocuklar. Münâfığın alâmetiyse çatık kaş ve asık surattır. Elhamdülillah hepimiz mümin olduğumuza göre asık surat bize yakışmaz” buyurdu.

Sonra yana döndü.

Ve belli etmeden baktı o talebeye.

O asık suratı gitmişti.

Tebessüm ediyordu.

"Elhamdülillah" dedi.

Ve devâm etti önceki dersine...

