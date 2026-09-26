"Bana bu kötülüğü niye yaptın?"

Ömer bin Abdülazîz hazretlerinin oğlu, bin dirhem para verip, yüzük taşı almıştı...

O, bunu öğrendi.

Ve şöyle yazdı ona:

“Ey oğlum! O aldığın yüzük taşını sat da, o parayla bin fakîrin karnını doyur. Onun yerine iki dirhem kıymetinde bir yüzük taşı al. Üzerine de ‘Haddini bil!’ diye yazdır, gözlerinden öperim!”

● ● ●

Ömer bin Abdülazîz hazretleri zamânında insanlar sulh ve sükûn içinde yaşıyorlardı.

Ancak çekemeyenler de vardı kendisini.

Bunlar bir gün Halîfenin hizmetçisini çağırdılar.

O da koşup geldi.

Ona “bin altın” verdiler.

Ve ona dediler ki:

“Efendini zehirle!”

Hizmetçi bin altını gördü.

Unuttu her şeyi.

Ve içirdi bir gün zehiri Halîfeye.

O, durumu anladı.

Çağırıp sordu hizmetçiye:

“Ben sana kötülük yaptım mı?”

“Hayır efendim yapmadınız.”

“Öyleyse bu kötülüğü niye yaptın bana? Doğru söylersen, sana cezâ vermeyeceğim.”

Hizmetçi bin pişmândı.

“Efendim! Düşmanlarınız ‘bin altın’ verip, bana bu işi yaptırdılar” dedi.

Halîfe, getirtti o bin altını.

Gönderdi devlet hazînesine.

Hizmetçiye de;

“Seni affettim, hizmetine devâm et” buyurdu.

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