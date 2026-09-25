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"Kim cenneti istiyorsa..."

Abdüllatif Uyan
Abdüllatif Uyan abdullatif.uyan@tg.com.tr
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Ömer bin Abdülazîz hazretleri, takvâ sâhibi olup, çok ibâdet yapardı.

Âhiret derdiyle zayıflardı.

Bir dostu onu gördü.

Ve hâline acıdı.

“Ne bu hâlin? dedi.

Cevâbında;

“Bu hâlimde ne var ki?.. Sen beni bir de ölümümden sonra, mezardaki hâlimi görsen, daha çok hayret ederdin!” buyurdu.

● ● ●

Birine mektupta;

“Kardeşim! Allahü teâlânın azâbından kork ve Onun kullarına zulmetmekten sakın! Kim cenneti istiyorsa, cehennemden kaçınır ve henüz ecel gelmeden ibâdete sarılır” diye yazdı.

● ● ●

Ömer bin Abdülazîz hazretleri bir gün yolda bir “sarhoş” gördü. Yakalayıp cezâ verecektı ki, o sırada hakâret etti sarhoş kendisine.

O ise hiç kızmadı.

Ona şefkatle baktı.

Vazgeçti cezâ vermekten.

Ve serbest bıraktı.

Hâdiseyi görenler;

“Ona cezâ verecektiniz. Size hakâret edince vazgeçtiniz. Hikmeti nedir efendim?” dediler.

Cevâbında;

“Onu, içki içtiği için, yâni dînimiz için cezâlandıracaktım. Ama bana hakâret edince öfkelendim! Önceki hâlis niyetime nefsim karışır diye korktum! Onun için salıverdim” buyurdu.

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