"Bana hâkimlik teklif etmeyin!"

Câfer bin Abdürrahîm Kilâî büyük âlim olup, 1067 (H.460) senesi Cünd şehrinde vefât etti.

Cünd vâlisi, bu zâta haber gönderip, insanlara doğru yolu göstermesini ricâ etti.

Câfer Kilâî hazretleri;

"Bir şartla” buyurdu.

“Şartın nedir?

“Bana hâkimlik teklif etmeyeceksiniz."

Vâli şartı kabul etti.

O da insanlara İslâmiyeti öğretmeye başladı.

Bir zaman sonra Süleyhî adında yeni bir vâli geldi.

Ve oranın halkına;

"Burada en büyük âlim kimdir?" diye sordu.

"Câfer Kilâî’dir" dediler.

Bu zâtı çağırıp;

“Sen kadı olacaksın" dedi.

O, cevâben;

"Ben bu işe lâyık değilim" deyip kabul etmedi.

Vâli sinirlendi!

Câfer Kilâî hazretleri de, ayrılıp köyüne doğru gitti.

Vâli, adamlarıyla peşine düştü.

Ve yetişip, kılıçla mübârek bedenine defâlarca vurdular!

Ancak kılıçları kesmedi.

Ama darbelerden bayıldı!

Onu öldü sandılar.

Ve ayrılıp gittiler.

Oradan geçmekte olan birisi, Câfer Kilâî hazretlerini tanıyıp, köyüne götürdü.

Köylüler;

"Ne oldu?" dediler.

O da cevap verip;

"Bana onlarca kılıç vurdular, ama kılıçları beni kesmedi" buyurdu.

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