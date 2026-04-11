"Dostlarımla aslâ münâkaşa etmedim!"

Meymun bin Mihrân hazretleri, Tâbiîn’in büyüklerindendir. 734 (H. 116) senesinde vefât etti...

Bir gün kendisine;

"Efendim, arkadaşlarınızdan hiç ayrılmıyorsunuz ve birbirinize hiç küsmüyorsunuz, bu nasıl oluyor?" diye sordular.

Onlara bir baktı.

Ve cevâbında;

"Çünkü ben, dostlarımla hiçbir hususta, hiçbir gün münâkaşa etmedim ve aslâ etmem" buyurdu.

● ● ●

Halîfe Ömer bin Abdülazîz hazretleri, bu zâtı vâli olarak Cezîre'ye tâyin etmişti.

Yeni vazîfesinin başına gitmek için Halîfeden bâzı nasîhatler aldı.

Sonra vedâ etti.

Ve ayrılıp gitti...

O ayrılınca Halîfe hazretleri; oradaki vazîfelilere bu zâtı gösterip;

"Bu ve bunun emsâli olan büyük âlimler vefât ederlerse, halk, kumandanından mahrum kalan askerlere döner" buyurdu.

● ● ●

Bu zât bir sohbetinde;

“Kardeşlerim! Şeytan, insanı iki yerde küfre düşürür. Yâni bu iki yerde insanı kolay küfre sokar. Bunların biri öfke, diğeri şehvettir. Öfke ânında akıl örtülür, şuur çalışmaz. İnsan ne dediğini, ne yaptığını bilemez. Şehvet de böyledir” buyurdu.

Abdüllatif Uyan'ın önceki yazıları...