Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR YAŞAM RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Abonelik
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play

“Ey kulum, yerin nasıldır?”

Abdüllatif Uyan
Abdüllatif Uyan abdullatif.uyan@tg.com.tr
Özetle
Kaydet
Köşe Yazıları 12 dk önce

Hammad bin Seleme hazretlerinin aktardığına göre, Cennet ve Cehennem ehlinin Allah'a verdikleri cevaplar üzerinden dünyadaki amellerin önemi vurgulanmaktadır.
  • Hammad bin Seleme hazretleri Tebe-i tâbiînin büyüklerindendir ve hicrî 167 (m. 783) senesinde vefât etmiştir.
  • Cennet ehli bir kimse, Allah'ın yerinin nasıl olduğunu sorması üzerine, dünyada şehit olmak istediğini belirtir çünkü şehitlerin yüksek derecelerine imrenmektedir.
  • Cehennem ehli bir kimse ise yerinin çok fena ve şiddetli azap içinde olduğunu arz eder.
  • Allah, Cehennem ehline dünyada yeryüzünün tamamı altın olsaydı ne yapardı diye sorar.
  • Cehennem ehli o altınları azaptan kurtulmak için vereceğini söyler.
  • Allah, dünyada kendisinden az şey istediğinde vermediği için bu azapta kalacağını buyurur.
a- | +A

Hammad bin Seleme hazretleri, Tebe-i tâbiînin büyüklerinden olup, hicrî 167 (m. 783) senesinde câmide namaz kılarken vefât etti.

Kendisi anlatır:

Allahü teâlâ Cennet ehlinden bir kimseyi çağırıp;

Yerin nasıldır?” diye sorar.

O kimse;

“Çok iyidir yâ Rabbî! Çok büyük nîmetler içindeyim” diye arz eder.

Allahü teâlâ;

“Benden bir isteğin var mı?” diye sorar.

O kimse;

“Dünyâya geri dönüp, senin rızân için şehit olmak istiyorum. Zîrâ şehitlerin yüksek derecelerini görüyor, onlara imreniyorum” diye arz eder.

● ● ●

Rabbimiz bu defa Cehennemden bir kimseyi çağırıp;

“Ey kulum, yerin nasıldır?” diye sorar.

O kimse;

“Çok fenâdır yâ Rabbî, şiddetli azap içindeyim” diye arz eder.

Allahü teâlâ;

“Dünyâdayken yeryüzünün tamâmı senin için ‘altın’ olsaydı, o altınları ne yapardın?” diye sorar.

O kimse;

“O altınların tamâmını verip de, bu elîm azaptan kurtulmayı isterdim” diye arz eder.

Hak teâlâ;

“Yalan söylüyorsun. Çünkü dünyâda iken bu azaptan korunman için senden az şey istedim, vermedin. Onun için, sen bu azapta kal” buyurur.

