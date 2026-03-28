Hammad bin Seleme hazretleri, Tebe-i tâbiînin büyüklerinden olup, hicrî 167 (m. 783) senesinde câmide namaz kılarken vefât etti.

Kendisi anlatır:

Allahü teâlâ Cennet ehlinden bir kimseyi çağırıp;

“Yerin nasıldır?” diye sorar.

O kimse;

“Çok iyidir yâ Rabbî! Çok büyük nîmetler içindeyim” diye arz eder.

Allahü teâlâ;

“Benden bir isteğin var mı?” diye sorar.

O kimse;

“Dünyâya geri dönüp, senin rızân için şehit olmak istiyorum. Zîrâ şehitlerin yüksek derecelerini görüyor, onlara imreniyorum” diye arz eder.

● ● ●

Rabbimiz bu defa Cehennemden bir kimseyi çağırıp;

“Ey kulum, yerin nasıldır?” diye sorar.

O kimse;

“Çok fenâdır yâ Rabbî, şiddetli azap içindeyim” diye arz eder.

Allahü teâlâ;

“Dünyâdayken yeryüzünün tamâmı senin için ‘altın’ olsaydı, o altınları ne yapardın?” diye sorar.

O kimse;

“O altınların tamâmını verip de, bu elîm azaptan kurtulmayı isterdim” diye arz eder.

Hak teâlâ;

“Yalan söylüyorsun. Çünkü dünyâda iken bu azaptan korunman için senden az şey istedim, vermedin. Onun için, sen bu azapta kal” buyurur.

