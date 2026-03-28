“Ey kulum, yerin nasıldır?”

Hammad bin Seleme hazretlerinin aktardığına göre, Cennet ve Cehennem ehlinin Allah'a verdikleri cevaplar üzerinden dünyadaki amellerin önemi vurgulanmaktadır.
- Hammad bin Seleme hazretleri Tebe-i tâbiînin büyüklerindendir ve hicrî 167 (m. 783) senesinde vefât etmiştir.
- Cennet ehli bir kimse, Allah'ın yerinin nasıl olduğunu sorması üzerine, dünyada şehit olmak istediğini belirtir çünkü şehitlerin yüksek derecelerine imrenmektedir.
- Cehennem ehli bir kimse ise yerinin çok fena ve şiddetli azap içinde olduğunu arz eder.
- Allah, Cehennem ehline dünyada yeryüzünün tamamı altın olsaydı ne yapardı diye sorar.
- Cehennem ehli o altınları azaptan kurtulmak için vereceğini söyler.
- Allah, dünyada kendisinden az şey istediğinde vermediği için bu azapta kalacağını buyurur.