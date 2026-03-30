“Hanımın seni sevmiyor!"

Hammad bin Seleme'nin aktardığı bir hikayede, söz taşıyıcı bir kölenin sebep olduğu bir olay sonucu iki ailenin helak olduğu anlatılmaktadır.
- Hammad bin Seleme Tebe-i tâbiînin büyüklerinden olup hicrî 167 (m. 783) senesinde vefât etmiştir.
- Bir adam, biraz söz taşıyıcı olduğunu bildiği bir köle satın almıştır.
- Köle, evin hanımına kocası tarafından sevilmesi için sakalından kıl kesmesini önermiştir.
- Köle, efendisine hanımının kendisini öldürmek istediği yönünde yalan söylemiştir.
- Efendi, uyur gibi yaparak hanımının elinde usturayla geldiğini görünce onu öldürmüştür.
- Kadının akrabaları da efendiyi öldürmüş ve iki kabîle birbirine girerek helak olmuştur.