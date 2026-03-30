“Hanımın seni sevmiyor!"

Hammad bin Seleme hazretleri, Tebe-i tâbiînin büyüklerinden olup, hicrî 167 (m. 783) senesinde vefât etti.

Kendisi anlatır:

Köle satın alacak bir adam, kölenin sâhibine sorar:

“Hiç kusûru var mıdır?”

Kölenin sâhibi;

“Biraz söz taşıyıcıdır” der.

O, bunu önemsemez.

Ve köleyi satın alır.

Bir gün bu köle, evin hanımına;

“Kocan seni çok sevsin ister misin?” diye sorar.

Kadın cevâben;

“Tabii ki isterim” der.

Köle de;

“Öyleyse, o uyurken sakalının alt kısmından usturayla birkaç kıl kes. Onlarla kocana büyü yapayım, seni çok sevsin” der.

Sonra da ayrılır.

Efendisine gidip;

“Hanım seni sevmiyor, hattâ öldürmek istiyor. İnanmazsan bu gece uyur gibi yap, anlarsın” der.

Adam inanmaz.

Ama şüphelenir.

Ve o gece yatar.

Uyur gibi yapar.

Az sonra, hanımın elinde usturayla geldiğini görür.

Fırlar yataktan.

Kadını öldürür.

Hanımın akrabâları da onu öldürürler.

İki kabîle birbirine girip, helâk olurlar.

