İlim bir hazîne, anahtarı ise öğrenmektir!

Mısır’da yetişen meşhûr fıkıh âlimlerinden Hayve bin Şüreyh hazretleri, bir gün şunu anlattı:

Sevgili Peygamberimiz, bir gün Eshâb-ı kirâm’a;

“Cennette öyle köşkler vardır ki, içinde bulunan kimse her dilediği yeri görür ve dilediği her yere kendini gösterir” buyurdu.

Bir sahâbî kalktı.

Ve Efendimize;

“Yâ Resûlallah! Böyle köşkler kimlere verilecek?” diye sordu.

Resûl-i ekrem;

“Güzel huylu, tatlı sözlü, kimseye yük olmayan ve herkesin yükünü çeken kimselere verilecektir” buyurdu.”

● ● ●

Bu zâta bâzı gençler sordular ki:

“İbâdet nedir?”

Cevâbında;

“İbâdet, bizi ve bütün kâinâtı yoktan var eden ve her an varlıkta durduran, görünür görünmez kazâ ve belâlardan koruyan ve her an çeşitli nîmetler ve iyilikler ihsân eden Allahü teâlânın emir ve yasaklarını yerine getirmektir” buyurdu.

● ● ●

Bir gün de sevdiklerine;

“Her şeyden önce İslâmiyeti öğrenin. İlim bir hazînedir. Anahtarı ise sorup öğrenmektir. Yâni İslâmiyeti öğrenip başkalarına öğretmek, günahlara keffârettir” buyurdu.

