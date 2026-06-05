İlim ve iffet sâhibi bir kız...

Buhâra’da yetişen âlim ve evliyânın büyüklerinden Ebû Hafs-ı Kebîr hazretleri, 264 (m. 877) senesinde, Buhâra’da vefât etti.

Şöyle nakledilir:

Bu zât, gençlik yıllarında ilim ve iffet sâhibi, sâliha bir kızla evlendi...

İlk gece, kız buna;

"Kadınların âdet hâlleriyle ilgili hayız ilmini öğrendin mi?" dedi.

Ebû Hafs;

"Öğrenmedim" dedi.

Bunun üzerine;

"Allahü teâlâ bir âyet-i kerîmede meâlen; ‘Kendinizi ve emrinizde olanları Cehennemden koruyun!’ buyuruyor. Câhil olan nasıl koruyabilir?" dedi.

Ebû Hafs utandı!

Hak verdi hanımına.

Onu Allahü teâlâya emânet ederek, ilim öğrenmeye çıktı.

Merv şehrinde on beş sene, büyük bir âlimden ilim tahsil etti.

Sonra vatanına döndü.

Bir de arkadaşı vardı.

Ceyhun Irmağının üzerinden geçiyorlardı ki, Ebû Hafs’ın ayağı kaydı birden...

Kitaplar savruldu.

Hepsi suya düştü.

Çok üzülüp, o arkadaşından, yazmak için kitaplarını ödünç istedi.

O ise cevâbında;

“Sen öyle ilim öğrenmeliydin ki, kitâba ihtiyâcın kalmamalıydı" dedi.

Ona; “Haklısın” dedi.

Ve Merv'e geri gitti.

Altı senede o kitapları ezberleyip "âlim" olarak hanımının yanına döndü.

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