"Müminlere ikrâm etmek hoşuma gidiyor"

Abdüllatif Uyan
Abdüllatif Uyan
Muhammed bin Sükâ hazretleri; Tâbiîn’den olup çok ibâdet etmesi, dünyâya düşkün olmaması ve cömertliğiyle tanınmıştı.

Allah'tan korkardı!

Ve çok da ağlardı!

Muhammed bin Münkedir;

"Yâ İbni Sükâ! Sana en hoş gelen amel hangisidir?" diye sordu.

Cevâbında;

"Mümin kardeşlerimi sevindirmektir" dedi.

Ardından sordu:

"Ondan sonra nedir?"

Cevâbında;

"Mümin kardeşlerime ikrâm etmektir" buyurdu.

● ● ●

Bâzıları da, bu zâta;

“İslâmiyet, dünyâ zevklerini yasaklıyor mu?” diye sordular.

Cevâbında;

“Hayır, dînimiz dünyâ lezzetlerini yasaklamıyor. Bunların, hayvanlar gibi azgın, taşkın şekilde, zararlı olarak kullanılmasını yasaklıyor” buyurdu.

● ● ●

Bir gün de gençler;

“Siz nasıl muvaffak oldunuz efendim?” diye sordular.

Büyük velî;

“Helekel-müsevvifûn hadîs-i şerîfini kendime rehber edindim. Bu hadîsin mânâsı; (Tövbeyi ve iyi işleri sonraya bırakarak fırsatı kaçıranlar helâk oldu, ziyân etti) demektir” buyurdu.

