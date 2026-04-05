İbrâhim bin Ebî Abele hazretleri, Tâbiîn'den olup hadîs âlimlerindendir.

152 (m. 769) da vefât etti.

Kendisi anlatır:

Halîfe Hişam bin Abdülmelik, bana haberci gönderip, sarayına çağırdı.

Yanına vardım.

Bana iltifat edip;

“Biz senin küçüklüğünü, büyüklüğünü ve her hâlini biliriz. Seni, işlerimde kendime yardımcı yapacağım. Bu sebeple Mısır'ın haracı üzerine, seni tâyin ettim”

dedi.

Hiç sevinemedim.

Cevap da vermedim...

“Niçin susuyorsun?” dedi.

“Bu vazîfeyi yapacak gücü ve liyâkati kendimde göremiyorum. Onun için size faydalı olamam” dedim.

Cevâbı beğenmedi.

Hattâ gadaba gelip;

“Ne demek istemiyorum. İster istemez bunu kabul edeceksin!” dedi.

Ben yine sustum.

Kızgınlığı yatışınca;

“Konuşabilir miyim?” dedim.

“Konuş” dedi.

Ben de konuştum.

“Allahü teâlâ, Kur’ân-ı kerîmde (Biz emâneti göklere, arza ve dağlara teklîf ettik. Ama onlar, bunu yüklenmekten çekindiler) buyuruyor. Onlar kabul etmeyince, Allahü teâlâ onlara kızmadı. Siz de bana kızmayın” diye arz ettim.

Çok hoşuna gitti.

Bir süre güldü.

Ve “Sen ilim adamlığında ısrâr ettin. Pekâlâ, senden râzıyız ve seni affettik” dedi.

Abdüllatif Uyan'ın önceki yazıları...