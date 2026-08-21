Söz dinlemeyen kervancıbaşı

Büyük âlim ve velîlerden Câfer Mekkî hazretleri 1721 (H.1134) senesinde Mekke-i mükerremede Hakkın rahmetine kavuştu.
Mekke-i Mükerreme’deyken yanına bir kervancıbaşı geldi.
Ve Medîne-i Münevvere’ye gitmek istediğini bildirdi.
İzin talep etti.
Ve duâ istedi.
O mübârek de;
“Şimdi gitmeyiniz!" buyurdu.
Adam birkaç gün sonra tekrar gelip, izin istedi.
Câfer Mekkî hazretleri yine izin vermedi.
Ancak kervancıbaşı gitmeyi çok istiyordu.
Söz dinlemedi.
Ve yola düştü...
Ama olanlar oldu!..
Yolda eşkıyâlar belirdi.
Bunların yolunu kestiler.
Birkaç kişiyi öldürdüler.
Ve mallarını da aldılar.
Kervancıbaşı, o zaman Câfer Mekkî hazretlerinin izin vermeyişinin hikmetini anladı...
“Pişmânlık” duydu.
Kalben yardım istedi.
Ânında imdat geldi.
O büyük velînin hürmetine, eşkıyâlar ona dokunmadılar.
O da, Mekke'ye döndü.
Bu zâtın huzûruna geldi.
Çok mahcuptu!
Büyük velî, ona;
"Gitmeyin dedim, gittiniz ve birkaç Müslümanın katline sebep oldunuz!" buyurdu.