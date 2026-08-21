Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play

Söz dinlemeyen kervancıbaşı

Abdüllatif Uyan
Abdüllatif Uyan abdullatif.uyan@tg.com.tr
Kaydet
a- | +A

Büyük âlim ve velîlerden Câfer Mekkî hazretleri 1721 (H.1134) senesinde Mekke-i mükerremede Hakkın rahmetine kavuştu.

Mekke-i Mükerreme’deyken yanına bir kervancıbaşı geldi.

Ve Medîne-i Münevvere’ye gitmek istediğini bildirdi.

İzin talep etti.

Ve duâ istedi.

O mübârek de;

“Şimdi gitmeyiniz!" buyurdu.

Adam birkaç gün sonra tekrar gelip, izin istedi.

Câfer Mekkî hazretleri yine izin vermedi.

Ancak kervancıbaşı gitmeyi çok istiyordu.

Söz dinlemedi.

Ve yola düştü...

Ama olanlar oldu!..

Yolda eşkıyâlar belirdi.

Bunların yolunu kestiler.

Birkaç kişiyi öldürdüler.

Ve mallarını da aldılar.

Kervancıbaşı, o zaman Câfer Mekkî hazretlerinin izin vermeyişinin hikmetini anladı...

“Pişmânlık” duydu.

Kalben yardım istedi.

Ânında imdat geldi.

O büyük velînin hürmetine, eşkıyâlar ona dokunmadılar.

O da, Mekke'ye döndü.

Bu zâtın huzûruna geldi.

Çok mahcuptu!

Büyük velî, ona;

"Gitmeyin dedim, gittiniz ve birkaç Müslümanın katline sebep oldunuz!" buyurdu.

Abdüllatif Uyan'ın önceki yazıları...

YAZARIN SON YAZILARI
Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.