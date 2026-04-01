“Yâ Rabbî, borcumu ödemeyi nasip eyle”

Mısır’da yetişen meşhûr fıkıh âlimlerinden Hayve bin Şüreyh hazretleri, 158 (m. 774) târihinde vefât etti.

Bir sevdiği anlatıyor:

Fakîr bir adam vardı.

Bir gün Kâ'be-i şerîfe geldi.

Tavafını yaptı...

Ve ellerini açarak;

“Yâ Rabbî! Çok borcum vardır, bunları ödemeyi bana nasip eyle” diye duâ etti...

Sonra uyudu.

Rüyâsında;

“Borcunu ödemek istiyorsan, Mısır'da Hayve bin Şüreyh'e git, sana duâ etsin!” denildi.

O da Mısır'a gitti.

Ve bu zâtı buldu.

Selâm verip yanına oturdu ve tam derdini ona açacaktı ki, o anda dört bir yanı “çil çil altın”la doldu.

Hazret-i Hayve;

“Allahtan kork, borcun kadar al, fazlasını alma” dedi.

O da borcu kadar aldı.

Ve tamâmını ödedi borcunun...

Bu zât, bir sohbette;

“Muhammed aleyhisselâmın güzel huyları pek çoktur. Her Müslümanın bunları öğrenmesi ve bunlara göre yaşaması lâzımdır” buyurdu.

Cemaat sordu ki:

“Hikmeti ne efendim?”

Cevâbında;

“Bunu yapanlara, dünyâda ve âhirette, felâket ve sıkıntılardan kurtulmak ve o iki cihan efendisinin şefâatlerine kavuşmak nasip olur” buyurdu.

