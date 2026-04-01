“Yâ Rabbî, borcumu ödemeyi nasip eyle”

Mısır’da yetişen meşhûr fıkıh âlimlerinden Hayve bin Şüreyh hazretleri, 158 (m. 774) târihinde vefât etti.
Bir sevdiği anlatıyor:
Fakîr bir adam vardı.
Bir gün Kâ'be-i şerîfe geldi.
Tavafını yaptı...
Ve ellerini açarak;
“Yâ Rabbî! Çok borcum vardır, bunları ödemeyi bana nasip eyle” diye duâ etti...
Sonra uyudu.
Rüyâsında;
“Borcunu ödemek istiyorsan, Mısır'da Hayve bin Şüreyh'e git, sana duâ etsin!” denildi.
O da Mısır'a gitti.
Ve bu zâtı buldu.
Selâm verip yanına oturdu ve tam derdini ona açacaktı ki, o anda dört bir yanı “çil çil altın”la doldu.
Hazret-i Hayve;
“Allahtan kork, borcun kadar al, fazlasını alma” dedi.
O da borcu kadar aldı.
Ve tamâmını ödedi borcunun...
Bu zât, bir sohbette;
“Muhammed aleyhisselâmın güzel huyları pek çoktur. Her Müslümanın bunları öğrenmesi ve bunlara göre yaşaması lâzımdır” buyurdu.
Cemaat sordu ki:
“Hikmeti ne efendim?”
Cevâbında;
“Bunu yapanlara, dünyâda ve âhirette, felâket ve sıkıntılardan kurtulmak ve o iki cihan efendisinin şefâatlerine kavuşmak nasip olur” buyurdu.