Türkiye Gazetesi
“Yumuşak huylulara çok müjde var”

Abdüllatif Uyan
Abdüllatif Uyan abdullatif.uyan@tg.com.tr
Köşe Yazıları 39 dk önce

Tebe-i tâbiînden büyük âlim Hammad bin Seleme'nin cennet ehlinin Allah'ı görmesi ve imanın devamlılığı ile yumuşak huyluluğun önemi hakkındaki görüşleri aktarılmaktadır.
  • Hammad bin Seleme, hicrî 167 (m. 783) senesinde vefât etmiş büyük bir âlimdir.
  • Cennet ehlinin Allah'ı müşâhede edeceği belirtilmiştir.
  • İmanın Ehl-i sünnet âlimlerinin bildirdiklerine uygun, devâmlı ve sâbit olması gerektiği vurgulanmıştır.
  • Bir an ayrılmayı düşünmenin bile imanı yok edeceği ifade edilmiştir.
  • Yumuşak huylu olmaya teşvik edilmiş ve Allah'ın yumuşak huylu olanları sevip yardım ettiği belirtilmiştir.
Hammad bin Seleme hazretleri, Tebe-i tâbiînin büyüklerinden olup, hicrî 167 (m. 783) senesinde vefât etti.

Kendisi anlatıyor:

Cennette bir münâdî;

“Ey Cennet ehli! Sizin Hak teâlâdan bir dileğiniz var mıdır?” diye seslenir.

Cennet ehli;

“Rabbimiz bizi Cennetine koydu, daha ne isteriz?” derler.

O an perde kalkar.

Allahü teâlâyı müşâhede ederler, görürler...

● ● ●

Bu zât, bir sohbetinde;

“Îmân, Ehl-i sünnet âlimlerinin bildirdiklerine uygun, devâmlı ve sâbit olmalıdır” buyurdu.

“Nasıl yâni?” dediler.

O, daha açıklayıp;

“Yâni bir an ayrılmayı düşünmemelidir. ‘Üç yıl sonra Müslümanlıktan çıkacağım’ diyen kimsenin, o andan îtibâren îmânı gider, Müslümanlıktan çıkmış olur” buyurdu.

● ● ●

Yine bir sohbetinde;

“Yumuşak huylu olmaya çalışın, böyle olan kimselere büyük müjdeler var” buyurdu.

“Nasıl bir müjde?” dediklerinde;

Büyük velî;

“Hadîs-i şerîfte; ‘Allahü teâlâ yumuşak huylu olanları sever ve onlara yardım eder. Sert ve öfkeli olanlara ise yardım etmez’ buyuruldu” diye cevap verdi.

