“Yumuşak huylulara çok müjde var”

Tebe-i tâbiînden büyük âlim Hammad bin Seleme'nin cennet ehlinin Allah'ı görmesi ve imanın devamlılığı ile yumuşak huyluluğun önemi hakkındaki görüşleri aktarılmaktadır.
- Hammad bin Seleme, hicrî 167 (m. 783) senesinde vefât etmiş büyük bir âlimdir.
- Cennet ehlinin Allah'ı müşâhede edeceği belirtilmiştir.
- İmanın Ehl-i sünnet âlimlerinin bildirdiklerine uygun, devâmlı ve sâbit olması gerektiği vurgulanmıştır.
- Bir an ayrılmayı düşünmenin bile imanı yok edeceği ifade edilmiştir.
- Yumuşak huylu olmaya teşvik edilmiş ve Allah'ın yumuşak huylu olanları sevip yardım ettiği belirtilmiştir.